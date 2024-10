Oroscopo del giorno: venerdì 1 novembre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni dell’1 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni dell’1 novembre 2024

♈ Ariete – 1 novembre 2024

La tua energia è in ripresa, anche se fai di tutto per non dimostrarlo. L’amore ti richiede sincerità: lanciare frecciatine non conta come “comunicare”. Sul lavoro, forse è il momento di accettare che non puoi fare tutto da solo. Voto: 6.

Consiglio delle stelle siciliane: “Atténtiti, chi assai voli, luntanu ‘un và!”

Tira a campare, senza strafare: camina ccu’ chianu, che s’arriva!

♉ Toro – 1 novembre 2024

La tua pazienza sta per essere messa alla prova, ma hai buone chances di successo se giochi le tue carte con calma. Non farti coinvolgere in polemiche, soprattutto in amore: un passo alla volta. Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nasci tunnu un pò moriri quatratu.”

Oggi gira lento, Toro, ogni cosa arriva a so tempu.

♊ Gemelli – 1 novembre 2024

Mercurio ti aiuta nella comunicazione, ma ricorda che non tutto ciò che pensi è “da dire” a voce alta! Nelle relazioni, se sei troppo onesto, rischi di dire più di quanto dovresti. Voto: 8.

Consiglio delle stelle siciliane: “Parla quannu ha d’addumannari, mutu quannu ha da sciarriari.”

C’è tempu per parlari e tempu per stari mutu, Gemelli, scegliti bonu quannu.

♋ Cancro – 1 novembre 2024

Le emozioni sono un mare mosso oggi, ma almeno non devi decidere nulla subito. Affidati a quel cuore “materno” che tutti ti invidiano, magari funziona anche con te stesso! Voto: 6.5.

Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari comu i piru, ca quantu si cianci si frustri.”

Vò ca piangi? Dici a tia: “Senti, è tuttu passaggeru, Cancro!”

♌ Leone – 1 novembre 2024

Sei una fiamma pronta a esplodere sul lavoro e in amore, ma occhio a non scottarti! Il fine settimana ti regalerà qualche momento di relax, se riesci a rallentare. Voto: 8.5.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu focu e cènniri nun si joca.”

Accuminciau chianu, Leone, ca l’occhi aperti nun brucianu.

♍ Vergine – 1 novembre 2024

Oggi le indecisioni potrebbero fare la loro comparsa. C’è aria di compromessi; non è una sconfitta, è solo buon senso. Scegli una strada e seguila senza voltarti troppo spesso. Voto: 6.

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu cavaddu e lu mulu, ddo’ funi nun si tròvanu.”

Un passu ‘ncerto ‘un ti fa sicuru, camina sicuru, Vergine.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni dell’1 novembre 2024

♎ Bilancia – 1 novembre ottobre 2024

L’equilibrio è la tua arma migliore, ma oggi sembra più una spada a doppio taglio. Mantieni la calma, sia sul lavoro che in amore, senza rimuginare su ogni piccola cosa. Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “La prima parola è ricchezza, la secunna fa la lite.”

Mantieniti, Bilancia, chi sempri la primu unni devi è la megghiu scelta.

♏ Scorpione – 1 novembre 2024

Oggi le intuizioni sono potenti, quindi fidati del tuo istinto più del solito, specialmente in amore. Nel lavoro, lascia spazio ai cambiamenti, anche se preferiresti controllare tutto. Voto: 9.

Consiglio delle stelle siciliane: “Ca fidi a tia stissu, Scorpione, ca cu tia accantu stai beni.”

Tutti vogghiu sapiri i cosi tò! Tu sì ca sai fari lu tò!

♐ Sagittario – 1 novembre 2024

Questa giornata potrebbe portarti nuove opportunità lavorative, ma stai attento ai dettagli. In amore, evita di cercare risposte impossibili; non tutto ha senso. Voto: 7.5.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cerca beni unni nun c’è risposta, ti trovi lu postu.”

Se cerchi verità assolute, ricorda ca ti pìaci l’avventura.

♑ Capricorno – 1 novembre 2024

La tua tenacia oggi farà la differenza. In amore, se cerchi più armonia, evita il confronto diretto e opta per il dialogo. Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Tira ca ti veni, nun ti sperari ca l’avi tutta e subito.”

Va chianu, Capricorno, unni ti porta lu cori.

♒ Acquario – 1 novembre 2024

Essere te stesso è sempre stato il tuo forte, ma oggi potrebbe servirti un po’ di diplomazia. Sii aperto a una nuova amicizia che può diventare qualcosa di più. Voto: 8.5.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cani i stràscinu unni voli.”

Arrispètati, nun sempri a fantasia è risposta giusta.

♓ Pesci – 1 novembre 2024

Le intuizioni ti danno una marcia in più. Anche in amore, le stelle sono dalla tua, favorendo incontri interessanti e nuove collaborazioni. Voto: 9.5.

Consiglio delle stelle siciliane: “Ca vidi, vidi puru chi t’accuntenta.”

Sintiti ca fa beni, Pesci, ora è tempu di fari chiddu chi senti.

Classifica di venerdì 1 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Pesci

2 – Scorpione

3 – Leone

4 – Acquario

5- Gemelli

6 – Sagittario

7 – Capricorno

8 – Bilancia

9 – Toro

10 – Cancro

11 – Ariete

12 – Vergine

