Generali assume, posti a tempo indeterminato: requisiti e domanda

250 ruoli disponibili in tutta Italia

Il gruppo Generali, una delle principali realtà assicurative italiane, ha aperto nuove opportunità di lavoro in tutta Italia. Generali assume personale qualificato e neolaureati per assunzioni e stage presso le sedi italiane, offrendo possibilità di crescita professionale in diversi settori. Ecco una panoramica sulle posizioni aperte, le modalità di candidatura e il contesto lavorativo offerto dal Gruppo.

Assicurazioni Generali: i numeri in Italia

Generali Italia SpA, parte del Gruppo Assicurazioni Generali, è una compagnia assicurativa italiana con sede a Mogliano Veneto (Treviso). Con oltre 11 milioni di clienti e una rete di 1.400 agenzie distribuite sul territorio nazionale, Generali è una presenza consolidata nel panorama assicurativo. Dal 2023, l’integrazione di Cattolica Assicurazioni ha rafforzato ulteriormente la sua posizione. La compagnia conta più di 15.000 collaboratori, tra cui 2.300 agenti.

Generali assume: requisiti

Attualmente Generali assume in numerose aree, cercando figure con diversi livelli di esperienza. Le opportunità di lavoro riguardano sia ruoli per professionisti con esperienza che per giovani neolaureati, in molti casi senza esperienza. Generali propone assunzioni a tempo determinato e indeterminato, oltre a stage semestrali.

In questo periodo, le assunzioni si concentrano in diverse regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Si ricercano principalmente laureati in discipline economiche, scientifiche e altre aree, con competenze in inglese. Tra le aree di inserimento: IT & Transformation, Distribution and Sales, ICT, Banking, Audit, Compliance e Product Development.

Ruoli e posizioni disponibili

Le posizioni aperte sono numerose, con 250 ruoli disponibili in Generali Italia. Tra i profili ricercati a Milano, vi sono Actuarial & Risk Analyst, Business Analyst Claims, AI Expert Developer, ESG Analyst, Digital Architect e Health & Safety Manager. In altre sedi, sono richiesti specialisti come Active Ownership Internship (Roma), Advanced Analytics Project Leader (Milano, Trieste) e Cloud Solution Architect (Milano, Roma, Trieste, Mogliano Veneto). Ogni posizione richiede competenze specifiche, ma molte prevedono percorsi di formazione per garantire il massimo supporto ai nuovi assunti.

Opportunità di crescita

Generali offre un contesto lavorativo dinamico e meritocratico con opportunità di sviluppo di carriera. La compagnia premia le performance individuali e di squadra con incentivi e premi di produzione. Per il sesto anno consecutivo, Generali è stata certificata come “Top Employer 2024” dall’ente internazionale Top Employers Institute, riconoscimento che testimonia l’attenzione dell’azienda al benessere dei dipendenti e all’attrazione dei migliori talenti.

Formazione e sviluppo

Generali Italia investe molto nella formazione dei suoi collaboratori attraverso programmi come Generali Academy Italia e We Learn, dedicati alla formazione e all’aggiornamento. Tra le aree di sviluppo, Generali propone percorsi per i neoassunti, un portale di mobilità interna, attività di upskilling e reskilling per l’aggiornamento delle competenze digitali.

Generali assume: come avvengono i colloqui

Il processo di selezione per lavorare in Generali si articola in diverse fasi. Dopo lo screening delle candidature, i candidati possono essere invitati a sostenere colloqui individuali o video interviste, anche in differita. I candidati selezionati possono accedere a una serie di interviste e prove, studiate per valutare le competenze e l’attitudine al ruolo.

Come presentare la domanda

Chiunque sia interessato a lavorare in Generali può candidarsi direttamente dal portale Generali Lavora con Noi, aggiornato periodicamente con le nuove posizioni aperte. Da questa piattaforma, i candidati possono visionare tutte le opportunità disponibili, filtrare per parole chiave e località, e inserire il proprio curriculum per candidarsi online.

