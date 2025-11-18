Entrerà in azione il 19 novembre

ROMA – Da domani, mercoledì 19 novembre, scatta lo scudo contro il telemarketing molesto. Un filtro per bloccare in automatico sulla rete le chiamate che usano un numero di cellulare falso.

Questo filtro arriva dopo quello di agosto che blocca le chiamate dall’estero camuffate da numeri fissi italiani. Adesso il sistema viene esteso ai numeri mobili, gli operatori che chiamano dall’estero ma si “presentano” come un numero italiano.

Come funziona il filtro

Di fatto i filtri si applicano a chiamate con spoofing, termine tecnico che significa alterazione dell’identità di un chiamante. In pratica: la telefonata appare come italiana, ma arriva dall’estero; il numero chiamate è inesistente, generato con sistemi digitali dai call center, una tecnica da tempo vietata in Italia. Il problema, fino ad oggi, è stata la difficoltà di punire i responsabili, spesso posti all’estero. Lo spoofing serve propio per aggirare i controlli, a superare eventuali filtri antispam adottati dagli utenti e anche a ingannarli.

Cosa cambierà dal 19 novembre

Ma cosa cambierà dal 19 novembre? Nello specifico a partire dal 19 novembre le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano una numerazione mobile italiana subiranno una verifica tecnica immediata che consentirà di capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato.

Il sistema accerterà sia a quale operatore appartiene il numero chiamante, attraverso il database nazionale della portabilità, sia la posizione effettiva di quella numerazione, ovvero se la chiamata proviene legittimamente in roaming all’estero o se il numero è stato falsificato. Le telefonate che non supereranno tali controlli saranno automaticamente bloccate.

Gli utenti continueranno, però, a ricevere le chiamate commerciali da call center che operano dall’Italia utilizzando numeri reali, correttamente registrati, o con numeri alterati; le chiamate dall’estero che usano numerazioni straniere autentiche; le comunicazioni via app di messaggistica, sms, piattaforme VoIP (vedi Whatsapp) che non passano attraverso il normale instradamento voce intercettato dai filtri.

