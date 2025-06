Arriva il primo week end dell’estate: dal sole ai temporali improvvisi

Le previsioni per la fine di giugno

Inizia l’Estate 2025: sabato 21 giugno alle ore 4.41, con il solstizio d’estate entriamo nella nuova stagione. Il primo weekend estivo, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, vedrà la rimonta dell’anticiclone africano dal Marocco e dall’Algeria che porterà un generale aumento delle temperature ma con un’insidia.

“Le carte meteo – afferma – presentano una netta espansione dell’alta pressione verso l’Europa centromeridionale ma dalle Canarie un piccolo nucleo di aria più instabile entro domani toccherà il Nordovest italiano dove porterà dei temporali a tratti forti sin dal mattino su Piemonte ed Emilia. In seguito, e specie dal tardo pomeriggio, i rovesci colpiranno Liguria di Levante, Versilia e Toscana costiera in generale; dalla notte questo nucleo temporalesco, di lontane origini canarie, porterà fenomeni su Lazio e medio Tirreno, prima di fermarsi domenica nelle zone interne del Lazio.

Altrove sarà già piena estate”. Infine, l’esperto segnala una nota di tendenza con “la prima proiezione attendibile” per fine giugno, quando si avrà “un ulteriore aumento delle temperature con l’alta pressione estesa fino alla Norvegia; saranno possibili 40° C all’ombra anche in Pianura Padana”.

Nel dettaglio: – Venerdì 20: Nord: sole e caldo ancora in aumento; temporali sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Sud: temporali forti in Sicilia e localmente sui rilievi. – Sabato 21: Al Nord: sole e caldo salvo temporali forti al Nord-Ovest. Centro: soleggiato, molto caldo; temporali in nottata sulla Toscana. Al Sud: soleggiato. – Domenica 22: Al Nord: soleggiato e più caldo. Centro: temporali fino al mattino sul settore tirrenico poi prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato e caldo. Tendenza: prossima settimana con caldo africano in intensificazione.