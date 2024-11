Il deputato siracusano ora è al gruppo Misto

PALERMO – Carlo Auteri ha dato le dimissioni da componente della commissione Cultura dell’Assemblea regionale siciliana. La comunicazione è arrivata nel corso della seduta di questa mattina quando, all’ordine del giorno, c’era l’esame della legge di stabilità e del bilancio per il triennio 2025-2027.

Auteri, che si è autosospeso da Fratelli d’Italia transitando al gruppo Misto di Palazzo dei Normanni, è da due settimane al centro di un caso scoppiato dopo le rivelazioni del collega d’aula Ismaele La Vardera sui contributi regionali erogati alle associazioni a lui riconducibili. la permanenza nella commissione Cultura, che in questi giorni prende in esame proprio le misure della Finanziaria per il settore, sarebbe stata inopportuna.

Caso Auteri, indaga la procura di Palermo

La procura di Palermo, intanto, ha aperto un fascicolo in base all’esposto di La Vardera. nella denuncia della ex Iena viene riportato anche l’episodio delle minacce rivolte da Auteri al collega nei bagni di Palazzo dei Normanni. Frasi per le quali il deputato siracusano si è scusato. Sulla vicenda dei contributi regionali per lo spettacolo e la cultura, invece, il parlamentare siracusano si dice “vittima” di una gogna mediatica. Sul caso Auteri, e più generale sul sistema di finanziamento delle singole realtà sui territori con i fondi regionali, indagano anche la procura di Siracusa e la Corte dei conti.