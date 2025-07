Ars, conferenza dei capigruppo discute la riforma dei Consorzi di bonifica

Dipasquale: "Riforma vuota, il governo trovi le risorse"

PALERMO – Si è riunita all’Ars la conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente Gaetano Galvagno.

Si è deciso che nella seduta di oggi si terrà la discussione generale sulla riforma dei Consorzi di Bonifica. Nella seduta di domani è previsto l’inizio delle votazioni del ddl composto da circa 40 articoli.

La prossima settimana non si terrà aula martedì 15 per il Festino di Santa Rosalia a Palermo, Sala d’Ercole si riunirà mercoledì 16.

Catanzaro (Pd): “Riforma insufficiente, da noi emendamenti per migliorarla”

“La riforma dei Consorzi di bonifica arrivata a Sala d’Ercole presenta troppe lacune e non affronta nel modo adeguato diversi nodi che dovrebbero essere centrali”. Lo ha detto Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars intervenendo in aula nel corso della discussione generale sulla ddl di riforma dei Consorzi di bonifica.

“Al di là delle intenzioni del governo e del lavoro fatto in commissione Attività produttive – ha aggiunto Catanzaro – questo testo così com’è non è in grado di superare difficoltà che ci portiamo avanti da decenni. Dopo un confronto i sindacati abbiamo presentato diversi emendamenti per migliorare le condizioni dei lavoratori e per rendere più efficienti i servizi a supporto del settore agricolo”.

“Se il governo regionale vuole varare una riforma efficiente – ha concluso il capogruppo Pd – valuti con la necessaria attenzione le nostre proposte per garantire i lavoratori e per individuare le risorse necessarie a mettere finalmente a regime le attività dei Consorzi”.

Dipaquale (Pd): “Riforma vuota, governo trovi le risorse”

“La Sicilia ha bisogno di una riforma dei Consorzi di bonifica ma non sono convito che quella al momento all’esame dell’aula sia vuota e priva di contenuti. In commissione Attività produttive c’è stato un confronto sereno, ma io considero questo ddl come un’auto senza motore”. Così il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale, nel corso della discussione generale sulla riforma dei Consorzi di bonifica.

“Chi pensava di risolvere i problemi con questo ddl si sbagliava – ha aggiunto Dipasquale -. Per fare un riforma seria che risolva i problemi dei lavoratori, degli agricoltori e della gestione di questi enti servirebbe il ‘motore’, ovvero le risorse economiche”.

Dipasquale ha poi avvertito: “Sono convinto che sarà la stessa maggioranza a non approvare questa riforma perché vuota e priva di contenuti. Il governo trovi le risorse affinché gli interessi legittimi di lavoratori e agricoltori vengano garantiti – ha concluso il deputato del Partito democratico -. Se tutto questo ci sarà, noi saremo pronti a fare il nostro dovere, ma se il testo resterà una scatola vuota questa riforma non vedrà mai la luce”.