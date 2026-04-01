 Ars, discusse interrogazioni e interpellanze: aula quasi deserta
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ars, discusse interrogazioni e interpellanze: aula quasi deserta

ars
Presenti solo pochi deputati
la seduta
di
1 min di lettura

PALERMO – Interrogazioni e interpellanze all’Ars in un’aula quasi deserta. L’assessore all’Ambiente Giusi Savarino ha risposto ai quesiti dei pochi deputati presenti a Sala d’Ercole.

“Non vorrei passasse un messaggio sbagliato – ha detto il presidente di turno Luisa Lantieri – ci sono delle assenze ma oggi è una seduta dedicata a interrogazioni e interpellanze, sono presenti i deputati che hanno presentato gli atti ispettivi”.

La prossima seduta si terrà martedì 7 aprile alle ore 15 per la discussione di interrogazioni e interpellanze della rubrica Infrastrutture e mobilità.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI