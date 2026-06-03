Il deputato ha presentato un'interrogazione "I soldi siciliani non sono affare privato del governo"

PALERMO – Il deputato del PD all’Ars, Nello Dipasquale, ha presentato un’interrogazione al Governo regionale per fare chiarezza sulle spese milionarie sostenute dalla Regione Siciliana per comunicazione, marketing e promozione.

“Conoscere l’ammontare complessivo delle somme”

“Chiedo – spiega il deputato – di conoscere l’ammontare complessivo delle somme impegnate e liquidate nel triennio 2024-2026 per campagne pubblicitarie, marketing territoriale, comunicazione istituzionale, gestione social ed eventi promozionali, comprese le iniziative finanziate con fondi europei e di coesione. Soprattutto è necessario restituire trasparenza su queste spese, partendo dai criteri usati per individuare i beneficiari”.

“I soldi dei siciliani non sono un affare privato del governo”

“Chiedo, inoltre, quando il Governo intenda pubblicare in modo centralizzato e accessibile, come previsto dalle norme comunitarie, tutti gli affidamenti relativi alle attività di comunicazione e marketing, indicando costi, beneficiari e obiettivi delle campagne finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee. In modo tale – conclude – di avere contezza di come vengono spesi i soldi dei siciliani e soprattutto quali risultati abbiano eventualmente portato. I soldi dei siciliani non sono un affare privato del governo che può usarli a proprio piacimento, per questo appare doveroso un approfondimento e un livello di trasparenza decisamente migliore rispetto a quello attuale”