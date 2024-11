Ars, l’idea dei giovani dem: “Innalzare la retribuzione degli stage”

L'idea dei GD per frenare l'emigrazione giovanile in Sicilia

PALERMO – Innalzare la retribuzione minima per gli stagisti siciliani, attualmente fissata a 300 euro mensili. Questo è il contenuto dell’emendamento alla legge finanziaria regionale proposto da Giovani democratici, l’organizzazione giovanile del Pd, per frenare l’emigrazione giovanile in Sicilia.

“In Sicilia i tirocini sono sottopagati e i giovani sfruttati, mentre i fondi pubblici vengono sperperati i mancette e favori agli amici degli amici” dichiara Marco Greco (GD).

E aggiunge: “Occorre incrementare l’indennità minima prevista per i tirocini extracurriculari garantendo una retribuzione più equa e dignitosa rispetto ad altre regioni italiane”.

Fausto Terrana (GD): “l’Ars ha la possibilità di migliorare la vita di tante e tanti. Vogliamo credere che i deputati scelgano di stanziare lì le risorse piuttosto che alimentare piccoli sistemi di potere attraverso canali di favore e per nulla trasparenti, come il caso Auteri ha dimostrato”.

La proposta di emendando alla finanziaria avanzata dai giovani dem prevede l’introduzione di misure strutturali per il sostegno dei tirocinanti attraverso l’istituzione di un fondo regionale di co-contribuzione alle imprese, con l’obiettivo di incrementare in modo stabile e duraturo l’indennità dei giovani stagisti senza che ciò gravi eccessivamente sui bilanci degli imprenditori.

La proposta è stata sottoposta ai deputati del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Ars. “L’auspicio – fanno sapere – è che tutte le forze politiche possano condividerla dando un segnalo concreto a tutti i giovani siciliani”.