Ars lumaca, la classifica dei deputati più assenti in aula

L’ultimo report disponibile traccia uno spaccato molto limitato: i dati sono aggiornati a dicembre

3' DI LETTURA

PALERMO – Le immagini che immortalano l’aula dell’assemblea regionale siciliana semideserta si moltiplicano di settimana in settimana. E le assenze degli onorevoli di maggioranza e di opposizione, impegnati in campagna elettorale, che hanno portato il presidente Gaetano Galvagno a sospendere l’ennesima seduta sono una nota dolente della legislatura.

I dati sulle presenze degli onorevoli

Al netto della considerazione sacrosante sul fatto che a fare la differenza non è la quantità ma la qualità delle leggi prodotte, il tema delle assenze in aula (e quindi della mancata possibilità di votare i provvedimenti) resta un problema di non poco conto. L’ultimo report disponibile sul sito della Regione Sicilia traccia uno spaccato molto limitato; i dati sono aggiornati a dicembre. Sono due, dunque, i mesi di lavoro dell’aula presi in considerazione: novembre e dicembre. Il rapporto inoltre non tiene conto “di eventuali cause giustificative dell’assenza”. C’è un altro elemento che ci porta a prendere il resoconto con le pinze: il dato relativo ai deputati che ricoprono cariche in giunta o negli uffici di presidenza “tiene conto delle presenze d’ufficio spettanti nell’intero o in parte del periodo considerato” e non l’effettiva presenza in aula.

Miccichè il più assente ma…

Spulciando le carte si può compilare una classifica parziale dei deputati che hanno totalizzato più presenze (che per evitare di cedere alle sirene del populismo, va detto, non si limitano al lavoro in aula). Tredici le sedute prese in considerazione. Sul podio dei deputati che hanno totalizzato maggiori assenze c’è l’ex presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè: ben 12 assenze su 13 sedute. C’è da ricordare, tuttavia, che l’ex coordinatore di Forza Italia fino a metà gennaio ha ricoperto la doppia carica di senatore e deputato regionale. Il secondo posto del podio degli “assenteisti” è abbastanza nutrito: sono otto gli onorevoli che a pari merito occupano la pozione con sei assenze all’attivo. Si tratta dei deputati di Fratelli d’Italia Giusi Savarino, Giuseppe Zitelli, Nicola Catania e Giuseppe Catania, del forzista Nicola D’Agostino, dei deluchiani Ismaele La Vardera e Davide Vasta e del pentastellato Adriano Varrica. Al terzo posto si classificano con 5 assenze i deputati del Pd Fabio Venezia, Calogero Lenza e Valentina Chinnici e i deluchiani Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto.

I deputati più presenti in aula

C’è poi l’altra metà del cielo o meglio della classifica: quella dei deputati più presenti in aula. Il primo posto del podio è affollato. Tra gli onorevoli sempre presenti in aula nel corso delle prime tredici sedute ci sono: il presidente Renato Schifani e gli assessori Nuccia Albano, Elvira Amata, Alessandro Aricò, Roberto Di Mauro, Marco Falcone, Andrea Messina, Luca Sammartino, Edy Tamajo e Mimmo Turano. Nessuna assenza per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e per i due vice presidenti Nuccio Di Paola e Luisa Lantieri e per i deputati del Pd Michele Catanzaro e Nello Dipasquale, Giuseppe Carta (Mpa), i leghisti Marianna Caronia. Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia.

E ancora: i meloniani Dario Daidone e Giuseppe Galluzzo, i pentastellati Antonio De Luca e Luigi Sunseri, il deluchiano Salvatore Geraci e gli azzurri Riccardo Gallo, Galluzzo, Michele Mancuso e Stefano Pellegrino. Al secondo posto con una sola assenza troviamo gli onorevoli: Gaspare Vitrano (Pd), Ignazio Abbate e Carmelo Pace (Dc), gli autonomisti Giuseppe Geremia Lombardo e Giuseppe Castiglione e i meloniani Giorgio Assenza e Fabrizio Ferrara. Seguono nella classifica con due assenze su tredici sedute i deputati di Sud chiama Nord Cateno De Luca e Ludovico Balsamo, i pentastellati Jose Marano e Carlo Gilistro e il dem Mario Giambona.