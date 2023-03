Non si esclude che il deputato di FdI possa ricorrere in appello.

CATANIA. “Accoglimento totale”. Il ricorso presentato da Carmelo Nicotra, candidato in FDI alle scorse elezioni Regionali, circa la mancanza di requisiti per l’eleggibilità di Dario Daidone (sempre di FDI), è passata. Stando così le cose, Nicotra – primo dei non eletti – gli subentrerebbe all’Ars. Risulta più che probabile che il deputato regionale attualmente in carica possa presentare a breve ricorso, sospendendo di fatto l’efficacia della decisione emessa oggi.

In aggiornamento.