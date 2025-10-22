 Ars, niente numero legale: salta la commissione Affari istituzionali
Ars, niente numero legale: salta la commissione Affari istituzionali

Pd e M5s: presenti solo i deputati di opposizione e di FdI
PALAZZO DEI NORMANNI
di
1 min di lettura

PALERMO – “Questa mattina la commissione Affari istituzionali non si è potuta riunire per mancanza del numero legale. Erano presenti i deputati dell’opposizione ma per la maggioranza c’erano solo i rappresentanti di Fratelli d’Italia”.

Lo dicono i componenti della commissione Affari istituzionali all’Ars del Partito democratico Michele Catanzaro e Mario Giambona, e del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno e Angelo Cambiano. La commissione questa mattina avrebbe dovuto esprimere il parere sulle nomine relative allo Iacp di Siracusa.

