Ars, ok in commissione al recepimento della rottamazione quinques

L'emendamento presentato dal deputato Ignazio Abbate

PALERMO – Un passo decisivo verso la pacificazione fiscale in Sicilia. La Commissione Bilancio dell’Ars ha approvato un emendamento, presentato dal deputato Ignazio Abbate, che recepisce nell’ordinamento regionale la cosiddetta “Rottamazione Quinques”, allineando la Regione Siciliana alle recenti disposizioni del governo nazionale. La norma prevede la definizione agevolata per i tributi propri (come il bollo auto) e le entrate patrimoniali della Regione.

I contribuenti siciliani potranno regolarizzare le pendenze maturate fino al 31 dicembre 2025 senza il pagamento di sanzioni e interessi, a patto che il versamento avvenga entro il 31 ottobre 2026. L’intervento normativo non comporta oneri per il bilancio regionale.

“Il mio emendamento è stato condiviso da tutti i componenti presenti, che ringrazio sinceramente: un segnale di maturità politica che ha visto convergere sia la maggioranza che l’opposizione”, ha dichiarato il deputato Abbate.

“Con questo atto di fatto allineiamo la Sicilia al governo nazionale, recependo le istanze che provengono con forza dal mondo imprenditoriale e da decine di migliaia di cittadini. Molte famiglie e imprese aspettano questo provvedimento per poter chiudere definitivamente i conti con l’ufficio delle entrate e ripartire con maggiore serenità”.