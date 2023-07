Ars, Pd: “Il governo aiuti le aziende vitinicole”

Le proposte dei deputati dem

PALERMO – Il Pd chiede al governo di sostenere le aziende vitivinicole in difficoltà “L’eccezionale ondata di caldo di questi giorni accompagnata da incendi in tutta l’isola, che fa seguito alle ripetute piogge dei mesi scorsi, ha creato notevoli danni all’agricoltura siciliana ed in particolare alle produzioni vinicole. L’impatto dei cambiamenti climatici, che si somma al problema mai risolto della peronospera, rischia di fare crollare del 40% la produzione di uve da vino con un contestuale abbassamento della qualità delle produzioni locali che rappresentato una delle eccellenze che la Sicilia non può permettersi di perdere”. si legge in una nota.

“Chiediamo dunque al governo regionale di predisporre un contributo immediato attraverso un apposito fondo da 15 milioni di euro per le aziende vitivinicole. Chiediamo inoltre che nella prossima legge di stabilità regionale venga previsto un fondo di almeno 20 milioni per andare incontro alle perdite del settore agricolo in Sicilia”. Lo dicono il capogruppo Pd all’Ars Michele Catanzaro ed i componenti della commissione Attività produttive Dario Safina e Nello Dipasquale, che insieme con gli altri deputati del gruppo Pd hanno firmato una risoluzione presentata in commissione Attività produttive all’Ars