Ars, la relazione di Schifani: “Un nuovo modello Sicilia” DIRETTA

Le parole del governatore, l'opposizione annuncia battaglia

PALERMO – Il presidente della Regione Renato Schifani relaziona all’Ars sull’operato del governo. Appuntamento a partire dalle 15, mentre protestano i dipendenti dell’Arpa per il blocco delle assunzioni.

Il governatore riceve pieno sostegno dai capigruppo, ma ci sono tensioni e nodi da affrontare. LINK

LA DIRETTA

16.25 “Sappiamo bene che il lavoro non è concluso, la differenza però è che oggi la Sicilia dispone finalmente di ordine e una direzione di marcia chiara. Il risanamento finanziario non rappresenta il punto di arrivo della nostra azione di governo, è il presupposto che ha reso possibile gli investimenti e le politiche di sviluppo. Accanto ai risultati sul risanamento finanziario c’è un altro dato che misura la credibilità riconquistata, la capacità di programmare e utilizzare le risorse europee nazionali, è stato chiuso integralmente il programma first 2014 2020 certificando quasi 3 miliardi e mezzo di euro di fondi europei e recuperando ritardi che mettevano a rischio la perdita delle risorse con il nuovo accordo che assegna alla Sicilia oltre 4 miliardi di euro. In pochi mesi abbiamo già raggiunto 744 milioni di impegno, 278 milioni di pagamenti e oltre 150 interventi in attuazione confermando la capacità della Regione di trasformare rapidamente le risorse in cantieri ed investimenti”.

16.18 “La Regione registra un avanzo di amministrazione superiore al 5 miliardi di euro, nel rendiconto del 2024 si è chiuso con un avanzo di oltre 2 miliardi e il 2025 beneficia anche della cancellazione del fondo di anticipazione. Parallelamente le entrate tributarie sono cresciute di circa 5 miliardi di euro in tre anni, senza aumentare la pressione fiscale. Non si tratta soltanto di numeri, significa avere recuperato piena capacità di programmazione, poter investire con maggiore forza in infrastrutture, sanità, politiche sociali ed enti locali e consegnare ai siciliani una Regione più solida di quella che abbiamo ereditato. Questa ritrovata solidità è stata riconosciuta anche dalle principali agenzie internazionali di rating. I risultati confermano che questa strategia ha funzionante. La Sicilia è cresciuta più del resto d’Italia. Il Pil è aumentato del 2,1% del 2023″

16.15 “Sincero ringraziamento a Galvagno”

“Abbiamo affrontato questa sfida senza scorciatoie, un riequilibrio dei conti non è stato per noi un esercizio di ragioneria, ma la condizione indispensabile per restituire alla Sicilia la capacità di programmare, investire e decidere il proprio futuro. Abbiamo scelto la strada del rigore, del dialogo costituzionale con il governo nazionale, con la Corte dei conti e anche della responsabilità amministrativa, trasformando il risanamento in uno strumento di sviluppo e non di mera austerità. I risultati oggi sono concreti, uno che considero particolarmente significativo riguarda il ritorno a una piena normalità nella programmazione finanziaria della Regione per tre anni consecutivi. La legge di stabilità e il bilancio sono stati approvati entro i termini previsti evitando il ricorso all’esercizio provvisorio e consentendo di poter contare fin dall’inizio dell’anno su risorse certe e strumenti pienamente operativi. Non si tratta soltanto di un dato tecnico, ma di una scelta che migliora la qualità dell’azione amministrativa, rafforza la capacità di programmazione e rende più efficaci gli investimenti e ogni intervento pubblico. Per questo desidero rivolgere un sincero ringraziamento a nome personale edell’intero governo al presidente dell’assemblea regionale Gaetano Galvagno, che ha saputo garantire una condizione dell’Aula improntata ad autorevolezza, equilibrio, responsabilità istituzionale e rispetto dei tempi, contribuendo a raggiungimento di un risultato importante per l’intera Sicilia”.

16.13 “Regione più solida”

“Abbiamo una regione con più solidità, maggiore affidabilità istituzionale, una più forte capacità di attrarre investimenti e una programmazione delle risorse europee nazionali finalmente orientate alla realizzazione delle opere. È su questi risultati che desidero confrontarmi con il Parlamento, nella convinzione che la Sicilia abbia imboccato una strada diversa, fondata sulla responsabilità, sulla programmazione e sulla volontà di competere alla pari con le altre grandi realtà del Paese. Se dovessi individuare il risultato che ha reso possibili tutti gli altri, indicherei senza esitazione il risanamento della finanza regionale: quando ci siamo insediati, abbiamo trovato una Regione che aveva avviato un percorso di risanamento e una credibilità finanziaria indebolita nei confronti dello Stato, dei mercati e degli investitori”.

16.10 “Strategia funzionante”

Schifani continua sulle cose fatte: “Il risanamento della finanza, la riforma del ciclo dei rifiuti con il completamento della rete impiantistica e la scelta dei termovalorizzatori, gli investimenti strutturali per superare la crisi idrica, il riordino della macchina amministrativa, la semplificazione delle procedure e il rilancio della capacità della Sicilia di attrarre investimenti, Naturalmente nessuno può sostenere che tutti i problemi siano stati risolti, restano criticità, servizi da migliorare, infrastrutture da completare e riforme da portare a termine, ma sarebbe altrettanto ingiusto non riconoscere quanto la Sicilia sia cambiata”.

16.05 “Il risanamento della finanza regionale”

“Abbiamo amministrato una Sicilia che si confrontava con alcune criticità ereditate nel tempo, tra cui fragilità finanziaria, ritardi amministrativi, opere da completare. Una realtà che chiedeva un rinnovato e corale impegno per rafforzare la capacità delle istituzioni di programmare gli interventi e guardare con fiducia al futuro. Il percorso di risanamento dei conti pubblici già avviato dal precedente governo Musumeci è stato da noi consolidato e portato avanti con determinazione, rafforzando la stabilità finanziaria della regione e creando le condizioni per una programmazione più solida ed efficace; a questo scenario si sono aggiunte nuove sfide, la crisi energetica, l’inflazione, la più grave emergenza degli ultimi decenni, gli effetti dei cambiamenti climatici, le tensioni internazionali che hanno hanno inciso anche sulla nostra economia”.

16.00 Inizia la relazione di Schifani: “Considero questo passaggio non un semplice adempimento previsto alla legge, è uno dei momenti più alti della vita democratica della nostra Regione, perché consente di misurare un’azione di governo non attraverso gli annunci, ma attraverso i risultati. In questi anni abbiamo amministrato una Sicilia che si confrontava con alcune criticità ereditate nel tempo, tra cui fragilità finanziaria, ritardi amministrativi, opere da completare”

15.55 Schifani: “Ci siamo dichiarati disponibili quando l’assessore Aricò mi ha contattato perché vi era un tumulto in Aula. Confemo che ascolterò, dopo la relazione, tutti gli interventi”

15.50 Presiede Gaetano Galvagno

15.30 Pellegrino (FI): “Annuncio di De Luca pieno di molto fumo”

“L’ennesimo annuncio trionfalistico di Cateno De Luca è, come sempre, pieno di molto fumo e poco arrosto – dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana -. Quanto avvenuto oggi in Prima Commissione è soltanto il risultato della convocazione concomitante di molte commissioni, che ha determinato la momentanea assenza di alcuni componenti della maggioranza. Attribuire a questo voto un significato politico significa non avere alcun argomento per spiegare, nel merito, quale sia la motivazione della bocciatura del DEFR”.

“E infatti non ci aspettiamo che né gli esponenti di Sud chiama Nord né gli altri esponenti dell’opposizione possano mai dare alcuna spiegazione di tale scelta. Una scelta che è soltanto la prova di una miopia politica e istituzionale che non riesce a guardare al contenuto delle proposte che vengono dal governo per continuare a sostenere l’economia della Sicilia, dando sempre maggiori e migliori servizi ai cittadini, alle famiglie e alle imprese”, conclude.

15.05 Giambona (Pd): “Schifani dice di avere ricompattato ma alla prima votazione va sotto sul Defr”.

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“La bocciatura del Documento di economia e finanza regionale in Prima Commissione certifica una realtà ormai sotto gli occhi di tutti: la maggioranza che sostiene il governo Schifani è spaccata e non è più in grado di garantire nemmeno l’approvazione degli atti fondamentali per la programmazione economica della Sicilia”. Così il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Mario Giambona.

“Quanto accaduto oggi è l’ennesima dimostrazione di una legislatura paralizzata da assenze ormai croniche e, per certi versi, strategiche, che impediscono all’Assemblea di svolgere con continuità il proprio lavoro – continua -. Mentre la Sicilia affronta emergenze su più fronti, dalla sanità agli incendi, dalla crisi degli enti locali alle difficoltà delle imprese e delle famiglie, il centrodestra continua a consumare le proprie divisioni interne”.

15.00 Inizia la capigruppo per coordinare i lavori d’aula, subito dopo parlerà il presidente della Regione Renato Schifani