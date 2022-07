Ars, venerdì in aula il ddl sulle variazioni di bilancio

Oggi via libera al rendiconto 2021.

PALERMO – È ripreso all’Ars l’esame del ddl di variazioni di bilancio, che sarebbe dovuto arrivare in aula oggi ma è ancora in commissione Bilancio, riunita dal pomeriggio. Una volta approvato in commissione, il testo sarà incardinato in aula nel corso della prossima seduta che è stata convocata venerdì alle 16. Ci sarà tempo fino al pomeriggio di sabato per presentare gli emendamenti. L’esame del ddl in aula inizierà dunque all’inizio della prossima settimana. Nel corso della breve seduta d’aula di oggi è stato approvato il Rendiconto interno dell’Ars per l’anno 2021.