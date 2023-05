Ars, Volo prende altro tempo: bagarre in aula

La Vardera chiede le dimissioni, Figuccia difende l'assessore.

Palermo – “La rubrica sanità è slittata a data da desinarsi”. Con queste parole il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, apre la seduta d’aula che, tra i punti all’ordine del giorno, prevedeva le risposte dell’assessora Giovanna Volo (presente in aula) alle interrogazioni parlamentari dei deputati.

Nella nota, letta dal presidente Galvagno, la titolare dell’assessorato di via Ottavio Ziino comunica la necessità di prendere altro tempo per motivi squisitamente tecnici legati al recente cambio al vertice negli uffici del dipartimento per la pianificazione strategica.

Dai banchi dell’aula si leva qualche mugugno e il deputato deluchiano Ismaele La Vardera torna a chiedere le dimissioni di Volo. “Il suo assessorato è strategico per tutta la Sicilia ed è evidente che lei non sia in grado di mantenere questo ruolo. Io mi sento in imbarazzo per lei e sono anche stanco di doverla continuamente attaccare per la sua impreparazione. È giunto il momento che si dimetta”, tuona il deputato.

A prendere le difese di Volo, invece, ci pensa il deputato leghista Vincenzo Figuccia che bolla le accuse di La Vardera come “demagogiche”. “Appena una settimana fa è stato nominato il nuovo capo del dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’assessorato della salute, credo che un cambio al vertice di questo tipo preveda la possibilità di predisporre delle linee di indirizzo su cui avviare soluzioni relative a una serie di temi caldi della sanità siciliana dai precari alle liste d’attesa, semplicemente non fotografare questa situazione mi sembra solo un eccesso e una forma di demagogia”, dice Figuccia poco prima della sospensione della seduta finalizzata a riunire la capigruppo.