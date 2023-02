Artigianato, arti, lavoro: sei laboratori a Paternò

L'iniziativa dell'Off'Art&Hub per il riutilizzo dell'area dell'ex macello

1' DI LETTURA

CATANIA – Corsi di artigianato, arti e mestieri a Paternò: è l’iniziativa del progetto Off’Art&Hub realizzato nell’ambito di iniziative per per il recupero funzionale e riuso dell’area dell’ex-Macello di Paternò, promosso dal Comune del centro agricolo del Catanese. Saranno realizzati laboratori gratuiti, aperti ai giovani dai 14 ai 18 anni, per riscoprire gli antichi mestieri e nuove forme di artigianato.

Artigianato e lavoro

Nella struttura, che ospita anche un’area espositiva e il museo della civiltà contadina, è stato realizzato un centro polifunzionale, per recuperare le tradizioni artistiche/artigianali della comunità e promuovere un ambiente favorevole a cultura e sviluppo dell’impresa.

Altro obiettivo è facilitare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e alla cultura dell’innovazione facendo riscoprire le proprie radici e imparare le tradizioni tipiche della comunità simetina e nuove forme di artigianato.

I corsi a Paternò

Sei i corsi attivati, tenuti da esperti che il Comune di Paternò, in collaborazione con il presidio partecipativo del Patto di fiume Simeto, che ha coinvolto nel progetto didattico: artigianato digitale, ceramica e pietra lavica, pupi siciliani, cartapesta, riuso creativo e cantastorie.

Tutti gratuiti e aperti ai giovani dai 14 ai 18 anni che vogliono acquisire nuove competenze. Il primo è il laboratorio di cantastorie. Le iscrizioni sono ancora aperte per chiunque voglia aggiungersi in corsa.