Ascoli-Palermo, Corini: “Se parlo di 22 titolari non lo dico a caso”

"Il gol arriva da una situazione provata"

“Sapevamo che l’Ascoli avesse una squadra forte, da tanti anni fa la Serie B e ha un allenatore bravo e giocatori di qualità”. Così Eugenio Corini in mixed, al termine di Ascoli-Palermo, commenta la gara vinta di misura dalla squadra rosanero. “Abbiamo fatto una buona gara, ci aspettavamo un inizio arrembante ma poi abbiamo messo la palla a terra e abbiamo iniziato a condurre il gioco. Ho visto due squadre che hanno cercato di superarsi in una partita equilibrata. Penso che in termini di occasioni siamo stati più pericolosi noi e alla fine su una situazione provata abbiamo segnato il gol decisivo per vincere la partita”.

“Se sono stati decisivi i cambi? Con le cinque sostituzioni è fondamentale prepararsi bene e stare dentro la gara, abbiamo cambi importanti noi con giocatori di qualità – prosegue Corini nel post partita -. Quando parlo di 22 titolari non lo dico a caso, questo ci permette di tenere il livello alto. La loro responsabilità è prepararsi al meglio durante la settimana e quando entrano dimostrare che sanno fare bene le proprie cose. Sono felice infatti, l’assist è di Soleri e il gol di Mancuso”.

Contro l’Ascoli una partita fisica, sporca, ma che il Palermo ha vinto credendoci fino alla fine: “Tante partite in Serie B sono complicate, penso che la squadra ha dimostrato grande solidità ed equilibrio. È un campionato difficile per tutti e noi abbiamo il nostro spessore e la nostra voglia. Queste vittorie sono fondamentali nel campionato, alzano l’autostima e la capacità a stare dentro le difficoltà. Se la vinci alla fine vuol dire che hai messo qualcosa in più degli altri”.

“Preso solo un gol in quattro partite? Se devi vincere le partite l’equilibrio è fondamentale. Dobbiamo premiare la fase difensiva in generale, inizia da Brunori e oggi l’abbiamo preparata nel modo giusto. Sono felice di come abbiamo preparato e sviluppato la gara”.