‘Ascoltare i sogni in una società traumatizzata’, seminario dell’Istituto Gestalt

Il 9 e 10 giugno

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Può il sogno fare trovare bellezza e ispirazione al di fuori di una realtà troppo cruenta e spaventosa? I traumi di cui si è stati spettatori e vittime in questi anni hanno modificato l’attività del cervello e il sognare? Cosa vogliono dire i sogni? Come si può comprenderne il senso? Questi gli argomenti che saranno trattati nel 16esimo convegno annuale dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, riconosciuta dal ministero dell’Università, che si svolgerà il 9 e 10 giugno a Siracusa, presso il Museo Archeologico Paolo Orsi.

Il convegno è aperto a professionisti della salute e dell’educazione. Professori universitari e psicoterapeuti di chiara fama dialogheranno attorno al tema ‘Ascoltare i sogni in una società traumatizzata, tra post-pandemia e minacce di guerra’. “Il convegno – afferma Margherita Spagnuolo Lobb, direttrice dell’Istituto siracusano che ha sedi anche a Milano e a Palermo – porta la nostra attenzione sul mondo, estetico e non razionale, dei sogni, e sul fascino creativo con cui evocano i dilemmi dell’anima”.

Ospite d’onore del convegno sarà Vittorio Lingiardi, ordinario di Psicologia dinamica presso la facoltà di Medicina e psicologia dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, autore del recente testo ‘L’ombelico del sogno. Un viaggio onirico’.

“Per la psicoterapia della Gestalt – continua Spagnuolo Lobb – il sogno è un prezioso strumento di comprensione della persona in relazione con il mondo”. Altri ospiti del convegno saranno: Santo di Nuovo, presidente della Associazione italiana di psicologia, e i dottori psicoterapeuti Pietro Cavaleri, Giuseppe Sampognaro, Riccardo Mondo, Valeria Drago, Gina Merlo e Silvia Alaimo. Il seminario è svolto con il patrocinio dell’Istituto nazionale del dramma antico (Inda).