Asp Catania, la rete dei punti prelievo: sono 24 le sedi operative

Laganga Senzio: "Un modello che premia l'accessibilità dei servizi"

CATANIA – È operativa da una settimana la nuova rete dei punti prelievo dell’Asp di Catania e i primi riscontri da parte dell’utenza sono positivi.

I cittadini hanno apprezzato in particolare la maggiore accessibilità, gli orari ampliati e le nuove sedi sul territorio. Con 24 sedi complessive, di cui 5 di nuova istituzione, l’Azienda segna un potenziamento concreto della rete territoriale.

L’iniziativa, voluta dalla direzione strategica e realizzata dal dipartimento di Diagnostica di Laboratorio in collaborazione con le Direzioni dei Distretti sanitari, si inserisce nella strategia delineata dall’assessorato regionale alla Salute, che individua nei laboratori pubblici un pilastro fondamentale per migliorare qualità ed efficienza dell’assistenza territoriale.

“Il rafforzamento dei punti prelievo si inserisce nella prospettiva di una sanità sempre più integrata e vicina ai cittadini, in linea con la visione del Dm 77 – afferma il direttore generale dell’Asp di

Catania, Giuseppe Laganga Senzio – Ogni punto prelievo entra in un sistema di presa in carico complessivo e organico. I laboratori analisi aziendali lavorano in rete, condividendo competenze e risorse per garantire tempi rapidi, qualità e continuità assistenziale. È un modello che valorizza l’accessibilità e la prossimità dei servizi, rafforzando al tempo stesso l’affidabilità e il ruolo del sistema pubblico”.

Con la riorganizzazione i punti prelievo aziendali passano a 24, di cui 5 di nuova istituzione nei distretti di Acireale: Acicatena, Santa Venerina, Aci Castello e PTA di Acireale; Paternò: Belpasso. È stato, inoltre, assunto nuovo personale infermieristico per rafforzare la squadra in servizio, così da assicurare un’assistenza uniforme e di qualità in tutte le sedi.

Nei presidi ospedalieri di Acireale, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Giarre, Militello e Paternò i punti prelievo sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 10.30. Nei distretti sanitari vengono rispettati orari analoghi, con alcune variazioni in base alle specificità locali. L’accesso al servizio è gratuito, senza prenotazione