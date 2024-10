Asp Catania: nel 2024 in Sicilia +22% di morti sul lavoro

Il confronto è con i primi 8 mesi del 2023

CATANIA- In crescita il trend degli infortuni sul lavoro in Italia. Nel 2023 ne sono stati registrati 1.041 mortali, dei quali 65 in Sicilia.

Confrontando i dati Inail fra i primi otto mesi del 2023 e lo stesso periodo del 2024 emerge un aumento del 3,2% degli infortuni mortali in Italia, in Sicilia è del 22% (passando da 42 a 54 infortuni mortali).

Sono i dati illustrati dal direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania, Antonio Leonardi, in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, intervenendo all’Istituto “GB Vaccarini” di Catania, in occasione dell’incontro rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti sul tema “Promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai banchi di scuola”.

“È necessario un miglioramento dell’efficacia della formazione che dovrà partire dai banchi di scuola – ha detto Leonardi – A tal fine abbiamo presentato un bando di concorso rivolto agli studenti delle secondarie di secondo grado della provincia di Catania che premierà i migliori elaborati (scritti, progetti multimediali, progetti artistici e progetti tecnici) sui temi della prevenzione e della sicurezza”.