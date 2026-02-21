Auto, al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026

MIAMI (FLORIDA) (ITALPRESS) – La declinazione statunitense della “corsa più bella del mondo”, come la definì Enzo Ferrari, torna in Florida dal 20 al 23 febbraio 2026 per la sua seconda edizione. Sono circa settanta gli equipaggi confermati nelle diverse categorie, con un parterre che rispecchia il mix internazionale dello scorso anno e una forte presenza della community di appassionati statunitensi. Più di un semplice rally, la 1000 Miglia Experience Florida unisce competizione, heritage italiano e ospitalità in un percorso altamente curato.

Il programma si è aperto venerdì 20 febbraio con una giornata completa di Training Day a Naples presso l’Hyper Club Evaluation Center & Johnny Bòhmer Proving Grounds, comprensiva di verifiche tecniche e sportive e di una Opening Dinner al Revs Institute Museum, sede della leggendaria Miles Collier Collections.

La gara si articola poi in tre tappe: sabato 21 febbraio da Naples a Venice e quindi verso Tampa; domenica 22 febbraio da Tampa attraverso Lakeland, con un’esclusiva sessione in pista al Sebring International Raceway, fino a West Palm Beach; lunedì 23 febbraio da West Palm Beach fino al traguardo di Miami, con la Cerimonia di Premiazione che si terrà presso lo storico The Biltmore Hotel.

Gli spettatori potranno assistere a diversi momenti pubblici lungo il percorso, tra cui la partenza al The Ritz-Carlton Naples, Tiburòn la mattina del 21 febbraio; il controllo timbro e le prove cronometrate al Centennial Park di Venice, in concomitanza con le celebrazioni per il centenario della città; la Lake Mirror Promenade di Lakeland; e l’iconico passaggio su Ocean Drive prima dell’arrivo finale al The Biltmore di Miami. E’ disponibile una tabella completa dei “Passing Times” con gli orari stimati di arrivo della prima vettura.

Sono ammesse tre categorie: 1000 Miglia Originals (1927-1957), Classic Icons (1958-1994) e Hyper/Supercar (1995-oggi). Tra i premi figurano il trofeo 1000 Miglia Experience Florida disegnato da Pininfarina e realizzato da Barovier & Toso, gli orologi Chopard 1000 Miglia, caschi vintage Pacto e, in particolare per il vincitore della categoria 1000 Miglia Originals, l’ammissione garantita alla 1000 Miglia 2027 in Italia, anno del centenario della corsa originale.

“Lo scorso anno la Florida ha accolto la Freccia Rossa a braccia aperte e nel 2026 rafforziamo ulteriormente questo legame – ha dichiarato Massimo Cicatiello, Presidente di EGA Events USA, organizzatore della 1000 Miglia Experience Florida -. Da Naples a Miami, questa edizione unisce comunità che vivono e respirano automobili, fondendo competizione, lifestyle e patrimonio italiano, permettendo agli appassionati di vivere da vicino lo spirito della corsa più bella del mondo”.

“Siamo orgogliosi di essere la prima realtà al mondo ad aver portato la 1000 Miglia Experience negli Stati Uniti. Con questo evento non stiamo semplicemente organizzando un rally, ma estendendo quasi un secolo di tradizione sportiva italiana nello Sunshine State – ha aggiunto Gaetano Dieni, Director of Marketing & Communication di EGA Worldwide e 1000 Miglia Experience Florida -. Per EGA Worldwide rappresenta la naturale prosecuzione di 60 anni di progetti internazionali complessi ed esperienze premium, guidati da eccellenza e attenzione al dettaglio”.

Il supporto istituzionale di quest’anno è guidato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall’Agenzia ICE – Italian Trade Agency, attraverso il programma di accelerazione OpportunItaly. In tale ambito, la mattina del 23 febbraio si terrà al The Biltmore un Business Forum volto a connettere imprese italiane e statunitensi attorno a concrete opportunità di collaborazione, generate anche dalla visibilità della 1000 Miglia Experience Florida.

Il roster partner 2026 sottolinea la combinazione di cultura, design e performance che caratterizza l’evento. Turkish Airlines è Main Partner; The Barn Miami Official Partner; Chopard Official Timekeeper. Tra i Friends of the event figurano Poltrona Frau (presenting partner degli Interiors Awards), Pininfarina e Barovier & Toso, autori del nuovo trofeo; Polar Beer; Collection Suites; Sammontana Italia Group; Arthur Bechtel Classic Motors; Lusso Transport; Squadra Lupo, che rende possibile la sessione in pista a Sebring; Sotheby’s/ModaMiami; e Pacto Helmets. Insieme, questi partner contribuiscono a definire sia l’esperienza su strada sia i momenti lifestyle che la accompagnano.

A Miami, il finale del rally si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni dedicate alle auto da collezione e al design. Un modello di Automobili Pininfarina Battista sarà esposto durante la Gala Dinner a West Palm Beach e nuovamente al The Biltmore Hotel in occasione della Cerimonia di Premiazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con Sotheby’s/ModaMiami, subito dopo l’arrivo finale al The Biltmore si terrà una Special Car Showcase con una selezione di vetture partecipanti all’edizione 2026, nell’ambito della Miami Car Week.

– Foto 1000 Miglia Experience Florida –

(ITALPRESS).