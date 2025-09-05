Asp Catania, potenziata la rete dei punti per i prelievi

Ventiquattro sedi con più personale dedicato e orari ampliati

CATANIA – Da lunedì 8 settembre sarà operativa la nuova organizzazione della rete dei punti prelievo dell’Asp di Catania: 24 complessivi sedive, di cui 5 di nuova istituzione, con più personale dedicato e orari ampliati.

L’obiettivo è rendere i servizi di diagnostica di laboratorio più vicini e facilmente accessibili ai cittadini della provincia. L’iniziativa, realizzata su indirizzo della Direzione strategica dal dipartimento di Diagnostica di laboratorio in collaborazione con le direzioni dei Distretti sanitari, si inserisce nella strategia delineata dall’assessorato regionale alla Salute che individua nei laboratori pubblici un pilastro fondamentale per migliorare qualità ed efficienza dell’assistenza territoriale.

“Il potenziamento della rete dei punti prelievo non è un intervento isolato – spiega il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio – ma parte di una visione più ampia che mette al centro la prossimità dei servizi e la riduzione delle disuguaglianze di accesso. In continuità con le linee di indirizzo dell’Assessorato alla Salute, stiamo costruendo un modello di sanità territoriale che risponde ai bisogni reali della popolazione e che allo stesso tempo valorizza le eccellenze diagnostiche del territorio. Integrate in rete, queste competenze cicon di offrire prestazioni qualificate e di rafforzare il ruolo del sistema pubblico”.

Nei presidi ospedalieri di Acireale, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Giarre, Militello e Paternò i punti prelievo saranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 10.30. Nei Distretti Sanitari saranno rispettati orari analoghi, con alcune eccezioni in base alle specificità locali. L’accesso al servizio è gratuito, senza prenotazione. È necessario presentarsi con prescrizione del medico curante, documento di identità e tessera sanitaria.

Il biglietto può essere pagato alle casse, tramite PagoPa o nei tabaccai autorizzati. Se il prelievo viene effettuato di sabato, il pagamento potrà essere completato successivamente ed esibito al momento del ritiro del referto. Gli esiti saranno disponibili online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico oppure potranno essere ritirati secondo le indicazioni fornite dagli operatori del punto prelievo. È inoltre in corso l’implementazione di servizi digitali per rendere disponibili i referti online.