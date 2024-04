Asp di Catania, riorganizzata l’attività del Centro unico di prenotazione

I nuovi orari del Cup e gli interventi di ottimizzazione

CATANIA – Prenotazioni all’Asp di Catania: l’Azienda sanitaria provinciale di Catania ha riorganizzato l’attività del Centro unico di prenotazione (Cup). Da lunedì prossimo 15 aprile il numero verde 800.954414 per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso gli ambulatori dell’Azienda sarà operativo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria.

Prenotazioni Asp di Catania, il piano

La rimodulazione degli orari di apertura al pubblico del Cup rientra nel piano di interventi disposti dalla direzione strategica dell’Asp, guidata dal commissario straordinario Giuseppe Laganga Senzio, con l’obiettivo di “migliorare la funzionalità del servizio e di garantire l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate”.

Nel corso degli ultimi due mesi ”attività del Cup – sottolinea l’Asp in un comunicato – è stata sottoposta a un monitoraggio quotidiano. Sono state assegnate nuove risorse umane con incremento di professionalità interne e con il reclutamento di ulteriori 10 unità”.

È inoltre in corso la riorganizzazione complessiva dell’attività di front e back office in modo da “migliorare – osserva l’Asp – la capacità di caring, ottimizzare il lavoro degli operatori, accompagnare gli utenti nella fruizione del servizio, ridurre i tempi medi di risposta e semplificare alcune procedure interne. Ulteriori azioni di ottimizzazione verranno adottate in risposta ai riscontri dei monitoraggi puntualmente realizzati”.