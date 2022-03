Asp di Palermo, al via il servizio di sanità mentale per adolescenti

La struttura sarà attiva da lunedì prossimo, in via Antonio Furitano

PALERMO – Un servizio dedicato ad adolescenti e giovani adulti sarà attivo da lunedì prossimo, in via Antonio Furitano, a cura dell’Asp di Palermo. E’ stato realizzato dal dipartimento salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’azienda sanitaria provinciale.

“L’attivazione di un nuovo servizio nasce dal disagio emerso negli adolescenti – spiega il direttore del dipartimento Maurizio Montalbano – un disagio causato, prima dalla pandemia e dalle successive restrizioni che hanno limitato gli aspetti della socializzazione, momento fondamentale dello sviluppo in questa fase della vita e oggi acuito dell’angoscia e dall’ansia, conseguenza del conflitto russo-ucraino”. Nella struttura lavoreranno psichiatri e psicologi, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 19 ed il venerdì dalle 8.30 alle 14. Per l’accesso è necessaria la prenotazione – chiamando anche per un primo contatto – ai numeri telefonici: 0917032413 e 0917032477.