Asp di Palermo, migrante salvato grazie all’ambulatorio di prossimità

L'equipe cardiologica dell'Ingrassia ha eseguito un angioplastica coronarica

PALERMO – Un dolore toracico atipico, ricorrente, difficile da interpretare e non riconducibile ai classici fattori di rischio. È da questo segnale, sottovalutato per giorni, che è iniziata la storia di M.M., 37 anni, originario del Bangladesh e residente a Palermo. Un uomo con scarse risorse economiche, fuori dai percorsi sanitari tradizionali, che ha trovato nell’Ambulatorio di prossimità del Pnes (Programma nazionale equità della salute” 2021-2027, promosso dal Ministero in collaborazione con l’Inmp) dell’Asp di Palermo un punto di riferimento grazie al passaparola della sua comunità.

L’équipe cardiologica dell’ambulatorio ha subito compreso che quel dolore meritava un approfondimento urgente. La coronaro-Tc, effettuata grazie al percorso dedicato, ha evidenziato una severa malattia aterosclerotica con stenosi critiche delle arterie coronarie. Il caso è stato immediatamente preso in carico dalla Uoc di Cardiologia dell’ospedale Ingrassia di Palermo, diretta da Sergio Fasullo, con l’esecuzione tempestiva di un’angioplastica coronarica (Ptca) su un ramo intermedio. L’intervento ha evitato conseguenze potenzialmente fatali come un infarto o una morte improvvisa.

“Il fatto che M.M. sia arrivato da noi grazie al passaparola – sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – conferma che quando i servizi funzionano e rispondono davvero ai bisogni dei più fragili, le comunità lo percepiscono e diventano esse stesse parte del processo di tutela della salute”. Per accedere agli ambulatori di prossimità è necessaria la prenotazione al numero 091 7035579 o alll’indirizzo infopnes@asppalermo.org.