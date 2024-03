Asp di Siracusa: “Ordinanza di archiviazione per il commissario”

Le nomine dei direttori

SIRACUSA- “Con riferimento alle procedure per la nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Sicilia, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone rende noto di avere ricevuto stamane dal proprio legale copia dell’ordinanza di archiviazione resa dal GIP nella fase di indagini preliminari dell’unico procedimento a suo carico del quale aveva dato regolare informativa all’Assessorato regionale della Salute in sede di presentazione delle autocertificazioni”. Così si legge in una nota. “Copia dell’ordinanza di archiviazione è stata trasmessa all’Assessorato regionale della Salute ai fini dell’inoltro agli Uffici competenti e alla I Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana”.