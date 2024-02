Asp di Trapani, il commissario Croce in visita a Pantelleria

Ha incontrato i medici e il personale sanitario del presidio ospedaliero

PANTELLERIA (TRAPANI) – Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, ha effettuato la sua prima visita ufficiale in un presidio ospedaliero ed è stato a Pantelleria. Obiettivo di Croce, è quello di fare una ricognizione di tutti gli ospedali aziendali al fine di conoscerne il potenziale e inquadrare i margini operativi per ottimizzare l’offerta sanitaria sul territorio.

Croce: “Realtà con potenzialità notevoli”

“L’ospedale di Pantelleria – ha sottolineato Croce – rappresenta una realtà con potenzialità notevoli in cui, peraltro, pare già ad un rilevante stato di avanzamento la cosiddetta integrazione ospedale/territorio.

Per questo – prosegue Croce – è necessario favorire con ogni possibile sforzo tutte le condizioni volte a realizzare un modello in cui il malato sia costantemente al centro del percorso di cure in una più ampia ottica di riqualificazione della presa in carico del paziente”.

Nel corso della visita, Croce ha incontrato i medici e il personale sanitario del presidio ospedaliero e del distretto. Al centro dei numerosi colloqui intrattenuti, soprattutto la valutazione sulla necessità di implementare la dotazione organica, a cui si auspica di provvedere mediante l’attuazione della recente disposizione della legge regionale di stabilità in materia di incentivi contrattuali per i professionisti che operano nelle aree disagiate.

Il commissario straordinario, accompagnato dal direttore del distretto, Luca Fazio, e dalla referente della direzione sanitaria del PO “B. Nagar”, Rosa Maria Di Piazza, ha visitato i reparti presso cui ha raccolto le esigenze e recepito le istanze di medici e paramedici. Apprezzamento ha espresso Croce nei confronti di quanti operano quotidianamente con competenza e professionalità nell’assistenza dei pazienti.

Il commissario straordinario ha infine incontrato il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona e il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Spata, per l’acquisizione dei suggerimenti provenienti dalla comunità locale e il commissario del Parco nazionale di Pantelleria, Italo Cucci.