Asp Messina, Giovanni Vega è direttore della Farmacia ospedaliera

Coordinerà l'attività di sette farmacie ospedaliere.

PALERMO – Il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna ha nominato direttore dell’unità di farmacia ospedaliera Giovanni Vega, che avrà il compito di coordinare l’attività di sette farmacie ospedaliere, quelle di Taormina, Barcellona, Milazzo S. Agata di Militello, Patti, Mistretta e Lipari.

“Vega, in precedenza già direttore facenti funzioni – si legge in una nota dell’azienda – è sempre stato molto apprezzato per le sue capacità di organizzare al meglio i piani di lavoro e i budget, agendo sempre coerentemente, gestendo le attività compatibilmente con le risorse disponibili e riuscendo a proporre sempre soluzioni che concorrono al miglioramento e alla qualità del servizio”.

Vega è stato anche responsabile della farmacia ospedaliera e territoriale del presidio di Taormina, componente della commissione ospedaliera Emergenza Covid 19, farmacista referente vaccinale Covid 19 del del presidio San Vincenzo di Taormina, componente Tas (Team antimicrobial stewardship) dell’Asp e componente del Comitato per le infezioni ospedaliere e del buon uso del sangue sempre a Taormina. “Ho sempre lavorato mettendo al centro della mia attenzione i pazienti e le loro problematiche – dice Vega – e ho agito sempre in team perché ritengo che solo cosi oggi si possono risolvere anche le questioni più complesse”.

“Affronterò con rinnovata determinazione questo incarico – aggiunge – puntando sempre sulla sostenibilità della sanità e sulla valorizzazione delle farmacie, sempre disponibili a collaborare per continuare a garantire una distribuzione efficiente sul territorio e per implementare il monitoraggio dell’appropriatezza delle terapie”.