Asp, open day a Villabate: screening gratuiti

Sarà anche allestito un punto vaccinale

PALERMO – Appuntamento domani (lunedì 12 settembre) a Villabate con la prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo. Nell’area parcheggio antistante il Palazzo municipale sarà allestito il “villaggio della salute” dell’Open Day Itinerante. Dalle 9.30 alle 16.30 gli utenti avranno la possibilità di potranno aderire: allo screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia a bordo del camper); screening del cervicocarcinoma (HPV Test e Pap Test a bordo dell’ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età) e screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, persone di età compresa tra 50 e 69 anni).

Sarà allestito anche un “Punto vaccinale occasionale”, sia per le somministrazioni anticovid (anche domiciliari), sia per le vaccinazioni tradizionali (obbligatorie o raccomandate) e cioè: Anti HPV; Anti Meningococco B; Anti Meningococco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella. Per queste ultime si invitano gli utenti a presentarsi muniti del tesserino di vaccinazione. Attivo anche uno sportello amministrativo per andare incontro ad ogni esigenza dell’utenza.

Dopo la tappa di Villabate, l’Open Day sarà mercoledì 14 settembre ad Aliminusa e venerdì 16 a Balestrate.