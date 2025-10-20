Asp Palermo, al via la campagna vaccinale antinfluenzale

Più di 150 le somministrazioni effettuate questa mattina in piazza

PALERMO – Ha preso il via questa mattina da piazza Verdi la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 dell’Asp di Palermo. L’Influ Day organizzato dal Dipartimento di prevenzione, ha visto la partecipazione di cittadini: sono state 156 le vaccinazioni effettuate nel corso della giornata. A dare il buon esempio, sottoponendosi alla vaccinazione, sono stati anche il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita, e il direttore amministrativo, Ignazio Del Campo.

“La vaccinazione antinfluenzale – ha detto Levita – è un gesto di responsabilità verso se stessi e verso la comunità. Prevenire significa non solo proteggere la propria salute, ma anche ridurre il rischio di contagio e alleggerire il lavoro delle strutture sanitarie durante i mesi invernali”.

Soddisfazione anche da parte di Domenico Mirabile, direttore del Dipartimento di prevenzione, che ha coordinato le attività in piazza Verdi: “Abbiamo voluto aprire la campagna con una giornata simbolica nel cuore della città per avvicinare il vaccino ai cittadini e favorire una partecipazione spontanea e consapevole”.

L’Asp di Palermo ha già distribuito 115 mila dosi ai propri centri vaccinali, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. La distribuzione proseguirà nei prossimi giorni.

Il vaccino è gratuito e disponibile per tutte le categorie a rischio – tra cui anziani, bambini, donne in gravidanza, soggetti fragili e operatori sanitari – e può essere richiesto presso i centri vaccinali dell’Asp, gli studi dei medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e le farmacie aderenti.