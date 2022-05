Asp Palermo, oltre 11 mila vaccini nelle tappe dell’open day

Per lo screening del tumore della mammella su 2.136 mammografie, sono stati riscontrati 20 tumori

PALERMO – Sono state 11.154 le prestazioni erogate nelle 49 tappe dell’Open day itinerante dell’Asp Palermo, di cui 42 in provincia e 7 in città. Una media di 220 esami a tappa.

Per lo screening del tumore della mammella su 2.136 mammografie, sono stati riscontrati 20 tumori. E in molti casi le donne risultate positive effettuavano la mammografia per la prima volta. Emblematico il caso di una donna palermitana di 59 anni, convocata per 6 anni consecutivi, che non si era mai presentata, ma ha sfruttato l’opportunità della ‘Domenica in Favorita’ per effettuare la mammografia. Con esito positivo. Tutti i positivi sono stati già avviati ad un percorso di secondo/terzo livello nelle ‘Brest Unit’ cittadine.

Sono stati complessivamente 1.704 gli esami del cervicocarcinoma effettuati a bordo del camper dedicato tra Pap Test ed Hpv Test e 13 le pazienti indirizzate alla diagnostica di II livello/Colposcopia (con eventuale biopsia) e successivo inoltro al III Livello chirurgico, se necessario. Assicurato, il follow-up per i casi in cui si è resa necessaria una presa in carico più prolungata. Sono stati, complessivamente 1.889 i Sof Test per lo screening del colon retto distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L’attività è stata realizzata in stretta sinergia con la rete delle farmacie territoriali aderenti al programma di screening. Sono stati 101 i positivi inviati al secondo livello (colonscopia) con 3 tumori già diagnosticati e 5 adenomi multipli. Infine, 5.038 vaccinazioni anticovid somministrate di cui 564 prime dosi; 373 seconde e 4.101 booster.

Le vaccinazioni somministrate nelle tappe dell’Open Day itinerante si aggiungono alle 25.226 somministrate nelle attività di prossimità dedicate. I camper dell’Asp saranno domenica prossima ad Altofonte per poi approdare il 18 e 19 maggio a Linosa. Infine, giovedì 22 settembre tappa a Monreale. I camper hanno così toccato tutti gli 82 comuni della Provincia di Palermo, oltre che a Lampedusa e Linosa. “I risultati sono molto soddisfacenti e i cittadini hanno molto apprezzato e interessato i nostri cittadini che hanno gradito ed aderito alle nostre iniziative in modo numeroso. Vogliamo far diventare l’Open Day Itinerante un’attività istituzionale con appuntamento fisso ogni anno in ognuno degli 83 comuni della provincia di Palermo”, dice Daniela Faraoni, direttore generale Asp Palermo.