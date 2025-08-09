Aspettando San Lorenzo, un sabato a Linguaglossa con ‘Lapilli’

Vino, stelle, Etna

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – Aspettando San Lorenzo, a Piano Provenzana Linguaglossa Etna Nord, oggi sabato 9 agosto si tiene la kermesse LAPILLI, a partire dalle ore 18. L’evento celebra il territorio dell’Etna tra degustazioni, cultura, astronomia e tradizioni. Una serata immersi nella natura lavica di Piano Provenzana, per vivere l’Etna tra sapori autentici e osservazioni celesti.

Il programma

Anche quest’anno sarà possibile osservare gratuitamente le stelle grazie al Gruppo Astrofili Catanesi, che guiderà il pubblico tra le meraviglie del cielo attraverso telescopi professionali.

Un’esperienza unica per godere dello spettacolo del tramonto sull’Etna accompagnati dai fuoristrada e da guide professioniste. Quest’anno è prevista anche una fiaccolata gratuita organizzata dalle guide locali, il tutto coordinato dall’Associazione giovanile ASCUTA, il patrocinio del Comune di Linguaglossa in collaborazione con la Pro Loco di Linguaglossa Etna nord. Servizio navetta da Linguaglossa disponibile per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/share/1CWsNaVcFF/?mibextid=wwXIfr.