 Colpo da 30mila euro: assalto armato al Bingo di Palermo
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Assalto armato al bingo di Palermo, colpo da 30mila euro

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La sala appartiene alla famiglia del deputato Gennuso
via villagrazia
di
2 min di lettura

PALERMO – Assalto armato. Un commando composto da tre malviventi incappucciati ha fatto irruzione all’interno della sala bingo in via Villagrazia, riuscendo a mettere a segno una rapina da circa 30 mila euro. La sala è gestita dalla famiglia del deputato regionale Riccardo Gennuso.

Assalto armato al bingo a Palermo

I tre, a volto coperto, sono entrati in azione nel locale e uno di loro era armato con un fucile a pompa. La sala era affollata di clienti intenti a giocare. Sotto la minaccia dell’arma da fuoco, i malviventi hanno intimato a tutti i presenti di rimanere immobili. Ci sono stati momenti concitati e un uomo è stato anche colpito al braccio con il calcio del fucile da uno dei banditi.

I complici hanno raggiunto rapidamente la zona delle casse.

In pochissimi minuti i malviventi hanno ripulito le casseforti e i cassetti. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha ascoltato le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i tre fuggitivi.

Il bingo del deputato Gennuso

Il bingo è di proprietà della famiglia del deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso. La sala è stata al centro due distinti processi.

Gennuso e il padre Giuseppe, nel 2024, sono stati assolti con formula piena dall’accusa di estorsione ai danni dei dipendenti. Alcune lavoratrici dissero di essere state costrette a firmare una transazione con la quale rinunciavano a due terzi dei soldi della liquidazione. Un’accusa che non ha retto al vaglio del Tribunale.

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La sala bingo è la stessa per la quale l’onorevole in passato denunciò di avere subito richieste estorsive.
“O pagavo o non so cosa mi succedeva. Avevo paura per me e la mia famiglia”, raccontò durante la testimonianza.

Gennuso aveva deciso assieme ai familiari di spostare i propri interessi da Rosolini, in provincia di Siracusa, a Palermo. Il boss di Santa Maria di Gesù Cosimo Vernengo pretendeva di essere pagato per liberare il bar annesso al bingo nel rione Guadagna.

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