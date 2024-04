Asse Udc-Lega, Terrana: “In Sicilia possibile un’area democratica cristiana”

Le parole del coordinatore regionale Udc

PALERMO – “L’intesa con la Lega sarà uno strumento per una fase nuova dell’impegno dei cattolici in politica che troverà nell’Udc e nello scudocrociato un contenitore aperto, pronto a rinnovarsi e a rendere i territori protagonisti della politica”. Lo dice il coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia Decio Terrana rispetto all’accordo con il Carroccio.

“L’ intesa costruisce uno spazio politico aperto e senza pregiudizi a quanti si riconoscono nei valori dell’ impegno sociale e politico dei cattolici impegnati in politica – prosegue Terrana -. Lorenzo Cesa e Matteo Salvini hanno creato le condizioni preziose per un rinnovato impegno di quanti vogliono rimettere al centro i valori cristiani e si riconoscono nella tradizione democratica cristiana”.

Il coordinatore dello scudocrociato poi conclude: “In Sicilia c’è grande spazio e attenzione per questa iniziativa e lavoreremo con l’amico Nino Minardo per creare uno spazio nuovo che consenta a quanti nelle istituzioni regionali e locali e soprattutto nei territori desiderano impegnarsi nel segno di una grande tradizione politica che si richiama ai valori di un partito cattolico e moderato ma soprattutto fedele alla tradizione culturale e politica del nostro territorio”.