Assistenza alunni con gravi disabilità: Comune affida nuovi incarichi

Pubblicato l'avviso. I candidati inseriti in graduatoria avranno incarico triennale

PALERMO – Sul sito del Comune di Palermo e sul Portale della Scuola è stato pubblicato l’avviso per affidare i nuovi incarichi nell’ambito del servizio di Assistenza specialistica in favore dei minori con gravi disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.

In particolare, si ricercano tre figure professionali distinte: l’Operatore specializzato (profilo A), l’Assistente alla Comunicazione (profilo B) e il Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista (profilo C).

I candidati inseriti nelle graduatorie, che avranno una durata triennale, affiancheranno alunni e alunne con disabilità fisiche o psicofisiche che comportano difficoltà nella sfera dell’autonomia, della comunicazione e della relazione; o disabilità di tipo sensoriale (sordità, cecità, sordocecità).

Il modulo per partecipare alla selezione potrà essere compilato e inviato online tramite il sito web Portale Scuola del Comune di Palermo (sezione Bandi e Avvisi), a partire dalla mezzanotte del 29 luglio ed entro e non oltre la mezzanotte dell’8 agosto 2022.

Tra la fine del 2021 e l’inizio di quest’anno, gli uffici del Comune (Area dell’educazione, formazione e politiche giovanili) si sono impegnati per migliorare il processo di selezione degli operatori nell’ambito dell’Assistenza specialistica ai minori con disabilità. Le procedure sono state rese più fluide ed efficienti attraverso alcuni accorgimenti tecnici che mirano a snellire i tempi della selezione, a ridurre gli errori durante la compilazione del modulo (ad esempio, il meccanismo di controllo sui dati e sui documenti forniti dal candidato è stato automatizzato), così come a ridurre gli eventuali contenziosi e ricorsi che possono scaturire in seguito alla pubblicazione delle graduatorie.Le novità riguardano anche le procedure post selezione: da quest’anno, tra le altre cose, gli operatori selezionati potranno scegliere fin da subito se avere assegnati contemporaneamente due bambini, nella stessa scuola o in una nelle vicinanze.

“Da settembre tutti i bambini e le bambine con gravi disabilità saranno affiancati e supportati da un esperto- ha detto l’assessore alla Scuola, Aristide Tamajo -. Dal momento del mio insediamento mi sono preoccupato di verificare che l’avviso venisse pubblicato per tempo così da permettere, a settembre, un rientro in classe all’insegna di una reale integrazione per tutti e tutte, soprattutto per chi ha bisogno di maggiore supporto e attenzioni. Garantisco il mio impegno e quello degli uffici dell’assessorato per far sì che il servizio venga coperto nella sua totalità entro l’inizio dell’anno scolastico, anche trovando soluzioni alternative come sostituzioni e integrazioni che permettano che il rientro in classe avvenga nello stesso giorno per tutti i bambini. Siamo già a lavoro – prosegue Tamajo – per individuare un sistema più efficiente, partendo proprio dall’approvazione di un nuovo regolamento comunale sull’Assistenza specialistica che possa migliorare questo importante servizio”.

Info e dettagli: https://portalescuola.comune.palermo.it/?p=12527