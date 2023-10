Associazioni sportive centenarie, a Villa Lauria il convegno nazionale

L'evento sarà coordinato da Bruno Gozzelino

Saranno lo sport, l’ambiente e il benessere al centro del diciottesimo convegno dell’Unasci. I vertici e i rappresentanti delle Federazioni sportive, del Club Alpino Italiano, della Federazione medico sportiva italiana e del Coni si daranno appuntamento sabato 28 e domenica 29 a Palermo. Saranno presenti anche una ottantina di rappresentanti di società di diverse discipline sportive italiane. Quest’anno l’Unione nazionale associazioni sportive centenarie d’Italia ha scelto il Club Canottieri Roggero di Lauria come sede dell’appuntamento annuale. Un circolo che nel 2022 ha festeggiato i 120 anni di vita e che nei giorni scorsi ha presentato anche un volume celebrativo sulla sua storia iniziata nel 1902 in un bastimento ancorato al porto di Palermo.

Il convegno ha il patrocinio della presidenza della Regione Siciliana, della presidenza dell’Assemblea Regionale siciliana, del sindaco di Palermo e della Città metropolitana di Palermo. L’Unasci, che dalla sua costituzione opera nella valorizzazione del patrimonio storico e ideale del movimento sportivo italiano, per il convegno annuale ha scelto come titolo: “Sport, ambiente e benessere”. Tematiche importanti che impegnano le associazioni sportive centenarie che sono presenti in Italia a muoversi in un contesto sempre nuovo e di responsabilità.

Il convegno avrà inizio alle 15, a Villa Lauria a Mondello, in viale delle Palme 20. L’evento sarà coordinato da Bruno Gozzelino, presidente nazionale dell’Unasci, e da Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria e consigliere nazionale della Federazione Italiana Canottaggio.

Ad aprire i lavori Niccolò Cavalcanti della Federazione italiana canottaggio, con una relazione dal titolo “Il canottaggio come terapia”. Presente al convegno anche Giuseppe Abbagnale, presidente nazionale della Federazione italiana Canottaggio. A seguire la relazione di Luciano Buonfiglio presidente nazionale della Fick, la Federazione canoa e kayak, dal titolo “La Fick: una Federazione sentinella delle acque”. Sul tema “La Vela: ambiente e sostenibilità, realtà e scenari futuri” interviene Francesco Ettorre, presidente della Fiv, la Federazione italiana vela. “La montagna in movimento: il Club alpino italiano” è, invece, il titolo della relazione di Antonio Montani, presidente generale del Cai. A seguire Iacopo Mazzetti, Head of Legacy Milano – Cortina 2026 che terrà una relazione dal titolo “Sport, ambiente e benessere per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026”. Seguirà la relazione di Gaetano Iacchelli della Fmsi, la Federazione medico sportiva italiana, dal titolo “Dallo sport le pillole del nostro benessere”. A dare un contributo anche Paolo Pizzo della Giunta Nazionale del Coni.