Catania, Palazzo degli Elefanti accoglie 109 nuovi dipendenti

Il punto sulle assunzioni

CATANIA – Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e l’assessore al Personale, Viviana Lombardo, hanno accolto questa mattina nella Sala Bellini di Palazzo degli Elefanti i lavoratori interessati dalle recenti manovre di potenziamento dell’organico comunale.

L’incontro, avvenuto alla presenza del vicesindaco Massimo Pesce, dell’assessore Carmelo Coppolino e dei vertici amministrativi dell’Ente, ha segnato il completamento di un percorso che coinvolge complessivamente 109 dipendenti tra nuove immissioni, stabilizzazioni e trasformazioni contrattuali.

Il piano di rafforzamento della macchina amministrativa ha visto innanzitutto il passaggio a tempo pieno (36 ore settimanali) per 71 dipendenti già assunti nel corso del 2024 con contratto parziale. Sul fronte della Polizia Locale, l’amministrazione ha stabilizzato 17 agenti precedentemente a termine, ai quali si aggiungono 4 nuovi ingressi a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato attinti dalle graduatorie del Comune di Motta Sant’Anastasia.

Anche l’area tecnica e contabile ha ricevuto nuovi innesti: sono stati inseriti tre funzionari contabili tramite scorrimento di graduatoria, due funzionari e sette tecnici attraverso il programma CapCoe, oltre a figure specializzate come assistenti sociali, funzionari amministrativi e un pedagogista.

Durante il saluto istituzionale, il sindaco Trantino ha voluto ricordare ai nuovi assunti che l’unico vero datore di lavoro a cui rispondere è la città di Catania, sottolineando quanto il contributo quotidiano dei singoli sia fondamentale per la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

L’assessore Lombardo ha poi rimarcato come l’operazione si inserisca in una programmazione del personale attenta e sostenibile, volta a valorizzare le competenze interne e a garantire quella continuità operativa necessaria agli uffici comunali per operare con maggiore efficienza.