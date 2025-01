Ast, i sindacati: 119 lavoratori senza stipendio da due mesi

Si tratta di dipendenti con contratti di somministrazione

PALERMO – “La Regione siciliana e l’Ast non pagano da novembre i 119 lavoratori ‘in somministrazione’ che reggono i servizi fondamentali per il trasporto pubblico in Sicilia”. Lo denunciano i segretari di Nidil Cgil Francesco Brugnone, Felsa Cisl Giuseppe Cusimano e UilTemp Sicilia Danilo Borrelli .

“Ad oggi i lavoratori devono ancora percepire lo stipendio di dicembre. Due mesi senza soldi creano a queste famiglie enormi disagi e le notizie che giungono dall’Azienda sulle risorse da destinare al personale non annunciano nulla di buono. A tutto ciò – precisano i sindacati – si aggiungono i problemi atavici di questi dipendenti che da oltre cinque anni non hanno un grafico aziendale dei turni e che non usufruiscono delle ferie come il personale interno, ricordiamo che per legge ne avrebbero invece pieno diritto e che dovrebbero godere di parità di trattamento. Aggiungiamo, inoltre, che da due anni circa ai meccanici è stato ridotto l’orario di lavoro con la conseguenza che molti mezzi restano fermi creando disagi alla cittadinanza”.

“Per aggiustare questi mezzi, però, l’Ast ha scelto di rivolgersi ai privati spendendo ingenti risorse, a discapito degli stessi lavoratori. Per quanto riguarda il piano di risanamento – concludono le organizzazioni sindacali – abbiamo assistito ai soliti trionfalismi per l’approvazione ma ancora oggi non sono arrivate le risorse stanziate dall’Ars lo scorso luglio. Meno spot più fatti concreti, queste famiglie meritano rispetto e fatti concreti”.