A ridosso dei crateri dell'Etna

CATANIA – Una campagna a ridosso dei crateri dell’Etna come suggestivo scenario per condividere letture, cibo a chilometro zero, musica e, soprattutto, per rimettere a fuoco la vita attraverso la poesia, coinvolgendo poeti e artisti quali Davide Rondoni, Sauro Albisani e la Jacarànda Orchestra.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione dell’Atelier delle arti, organizzato dal Centro di poesia contemporanea di Catania. La residenza artistica, in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto, è ospitata quest’anno nell’azienda agricola “Il pigno”, nella frazione di Pisano, Zafferana Etnea. Per partecipare all’iniziativa, che si rivolge a studenti, scrittori, poeti, artisti e appassionati d’arte, occorre iscriversi tramite il sito di Atelier delle arti, dove sono presenti informazioni, quote e programma completo. Termine iscrizioni mercoledì 2 luglio. Sono 30 i posti disponibili.

Giornate di convivenza creativa

Nati nel 2013 da un’idea del poeta romagnolo Davide Rondoni, gli Atelier delle arti sono giornate di convivenza creativa organizzate, in diverse regioni italiane, per rendere l’esperienza artistica occasione di confronto, approfondimento, ricerca e scoperta. In questi anni, le numerose edizioni hanno ospitato poeti, artisti, performer e studiosi, divenuti nel tempo compagni di viaggio, maestri e amici.

Dopo tre anni nel borgo di Castelmola (Me), l’Atelier delle arti siciliano approda nella sconfinata campagna dell’azienda agricola biologica “Il pigno”, già sede dell’Alkantara Fest, a pochi passi dal vulcano Etna. Ospiti di quest’anno sono Davide Rondoni e Sauro Albisani, tra i decani della poesia italiana contemporanea, e cinque giovani voci già consolidate nel panorama nazionale: Valentina Demuro, Erika Di Felice, Alessia Iuliano, Ivonne Mussoni e Rudy Toffanetti. In programma, escursioni poetiche nel limitrofo Parco dell’Etna, e poi letture, laboratori, e anche osservazioni degli astri con il giovane cosmologo dell’Università di Catania Giuseppe Puglisi. Tra gli appuntamenti, anche il concerto, sabato 30 agosto, dei giovanissimi musicisti della Jacarànda Orchestra.

Un’esperienza accessibile

Tarate per rendere quanto più accessibile l’esperienza, le quote d’iscrizione prevedono la copertura di pasti (anche a base di prodotti locali) e del pernottamento (sia in struttura ma anche in tenda). Studenti e docenti possono iscriversi utilizzando i bonus ministeriali App18 e Carta del docente, grazie alla collaborazione con il Centro Asteria di Milano, accreditato dal ministero dell’Istruzone e del Merito.

Tra gli ospiti delle passate edizioni, anche Alfio Antico, Martina Asero, Alessio Bondì, Beija Flor, Giuseppe Conte, Mimì Sterrantino, Irene Santori e Filippo Davoli.