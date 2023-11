Atene, arrestati 21 neonazisti italiani: dovevano partecipare a un raduno di estrema destra

Non specificata l'organizzazione italiana alla quale apparterrebbero gli arrestati

ATENE – Ventuno neonazisti italiani sono stati arrestati ieri sera all’aeroporto internazionale di Atene. Gli arrestati avevano raggiunto la capitale per partecipare al raduno di estrema destra previsto nel pomeriggio di oggi presso il sobborgo di Neo Iraklio, a nord di Atene.

Il quotidiano Kathimerini non specifica a quale organizzazione italiana apparterrebbero gli arrestati. Il raduno di oggi è stato organizzato dalle reti di estrema destra locali, come l’Hellenic Front e Athens Autonomous, per commemorare la morte di due militanti dell’ormai disciolto partito neonazista di Alba Dorata, avvenuta il primo novembre del 2013.