Athletic Club Palermo, Giorgio Perinetti è il nuovo direttore generale

Il dirigente: "Non riesco a dire di no a Palermo"

L’Athletic Club Palermo è lieto di annunciare la nomina di Giorgio Perinetti come nuovo Direttore Generale del club. Figura di spicco del panorama calcistico italiano, Perinetti porta con sé una lunga e prestigiosa carriera dirigenziale, maturata in società di primo piano come Palermo, Roma, Napoli e Juventus.

La sua esperienza, competenza e profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore fondamentale per il progetto di crescita dell’Athletic Club Palermo che nella stagione 2025-2026 giocherà per la prima volta nel campionato di Serie D.

“Diamo il benvenuto al direttore Giorgio Perinetti – esordisce Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo -. Per noi questo è un momento molto importante, è motivo d’orgoglio affiancare il suo nome a quello dell’Athletic Club Palermo. Iniziamo una stagione che ci vedrà protagonisti con la prima squadra di calcio a 11 in Serie D e le squadre, maschile e femminile, di calcio a cinque in Serie B”.

“Non riesco a dire di no a Palermo – spiega Giorgio Perinetti -. Quando gli amici dell’Athletic Club Palermo mi hanno contattato, non ho saputo dire di no. Palermo è una città che mi evoca troppe emozioni e troppi sentimenti. Ringrazio il presidente Conte e tutti i soci, mi hanno restituito la possibilità di realizzare un sogno che avevo”.

“Il mio sogno era tornare da dove avevo cominciato. L’Athletic punterà in alto, ma con il giusto equilibrio. Voglio aiutare con il giusto processo di crescita, cercando di capire come si può migliorare. Si fa camminando piano piano ma con un passo deciso. Inizio questa esperienza con grande entusiasmo. Vivo il calcio con passione e sentimento, chiaramente cercando di trasformare tutta questa energia in crescita”, ha concluso il nuovo dirigente nerorosa.