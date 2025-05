Atletica leggera: Larissa Iapichino torna a saltare a Palermo

Sabato 31 maggio allo Stadio delle Palme per l'EAP Sicily Meeting 2025

Sarà la stella di Larissa Iapichino a brillare nel pomeriggio di sabato 31 maggio, in occasione del settimo EAP Sicily Meeting 2025, manifestazione internazionale su pista, organizzata dalla Sicilian Athletic Sport Race in collaborazione tecnica con l’ASD Media@.

L’atleta delle Fiamme Oro, nel marzo scorso ha conquistato il titolo Europeo indoor ad Apeldoorn (Olanda), con un salto di 6.94 metri, a soli tre centimetri dal primato personale realizzato due anni prima per l’argento degli Europei Indoor di Istanbul. Prima del trionfo olandese, la Iapichino aveva già lasciato il segno sulla scena continentale agli Europei di Roma 2024, con una esaltante medaglia d’argento.

A Palermo l’atleta fiorentina comincerà le manovre di avvicinamento verso il record italiano all’aperto, quel 7.11 che mamma Fiona May, ha realizzato a Budapest nell’agosto del 1988. In ogni caso il capoluogo siciliano sarà la sua prima uscita ufficiale nella stagione all’aperto.

Altri atleti in pedana

Linea verde nella pedana del lungo femminile con giovani promettenti come Emma Piffaretti (Svizzera del Canton Ticino), che vanta un personale di 6.40 metri che ha rappresentato il record svizzero U18 e U20 nel 2019 e con Elisa Valenti (Atletica Siracusa), campionessa italiana junior e un personale di 6.06 metri.

Pedana tutta da seguire con la biellese Veronica Crida (Atletica Brescia 1950) e Sofia Borrello (Assindustria Sport Padova). In pedana anche la “triplista” Francesca Orsatti del Cus Palermo. Nel salto in lungo maschile, favorito è Leonardo Pini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi), secondo ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona con un salto di 7.67 metri. Della gara anche i siciliani Cristiano Spallino e Cristian Arena, entrambi portacolori della ASD Milone Siracusa. Interessante anche la presenza del giovane Chahboun Mohamed Reda (Atl. Libertas UNICUSANO Livorno).

Le altre competizioni

Nella velocità femminile, fari puntati nei 100 metri su Alessia Pavese (Aeronautica Militare), forte di un personale di 11”35 e soprattutto fresca di pass per i mondiali con la 4×100 metri donne. In gara anche la solarinese Alessia Carpinteri (CUS Catania), atleta versatile, impegnata sia sui 100 che sui 200 metri dove nel 2025 ha già fatto segnare un buon 24”42 .

Dall’Irlanda arriva l’esperienza di Gina Akpe Moses, classe 1999, che ha fatto registrare un personale di 11″45 nei 100 metri. Gli sprinter in campo maschile, un nome su tutti quello di Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), pluricampione italiano nel salto in lungo, che ha lasciato la pedana per la velocità in pista e capace di un ottimo 10”23 nei 100 metri. Se confermerà la forma recente (10”38 ventoso nel 2025), l’atleta di San Cono, allenato dal prof. Filippo Di Mulo, sarà l’uomo da battere.

Sempre nei 100 in pista il maltese Jorin Busuttil (pb.11″30) che correrà anche i 200 metri. Il rumeno Rares Hnatiuc (classe 2004) correrà i 200 metri forte di un personale di 21″47. Gli ungheresi Csanad Csahoczi, e Szilvester Marcell, correranno rispettivamente i 200 e i 400 metri.

Alessandro Triolo (Sicilia Running Team) sarà impegnato nei 100 e 200 metri. In gara anche il Canada con un suo giovanissimo rappresentante Aman Dillon, classe 2005 impegnato negli 800 metri, mentre il Belgio rilancia con la ventiduenne Liefde Schoemaker, protagonista nei 400 metri femminili.

Nei 3000 metri in gara Pietro Pellegrini (Atletica Valle di Cembra) personale nella distanza di 7’57″53, il compagno di squadra Mauro Dalla Piccola e Nicolò Bedini (G.P. Parco Alpi Apuane). In chiave siciliana da segnalare la presenza dei gemelli di Paceco, Marco e Luca Coppola (Universitas Palermo) che nel 2024 hanno vestito l’azzurro, in occasione dei campionati Europei under 18. E ancora di Wilson Marquez (GS Avis barletta), Zouhir Sahran (Sicilia Running Team), il 2008 Sebastiano Trifilò (Atletica Bagheria) e Ismael Perrone (Siracusatletica).

Il programma tecnico

Infine spazio anche alle categorie promozionali, in pista Ragazzi e Cadetti maschili e femminili che apriranno a partire dalle 15.30 il lungo pomeriggio di gare.

Programma Tecnico (a partire dalle 15.30):

Ragazzi/e:60 Cadetti/e: 80 – 300 metri

Donne:100, 200,400, 1.500 metri e salto in lungo.

Uomini:100, 200, 400, 800 metri, 3000 metri e salto in lungo.