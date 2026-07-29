Attacchi al ragioniere e al segretario generale, Alaimo: “Fuori luogo”

"Lavorano nel solo interesse dalla città"

PALERMO – “Gli attacchi al ragioniere generale e al segretario generale del Comune, sono del tutto fuori luogo trattandosi di due figure dirigenziali che svolgono un delicato ruolo di garanzia e controllo, che operano nell’esclusivo interesse dell’Ente e della cosa pubblica. Attribuire loro la responsabilità di eventuali rallentamenti è del tutto fuorviante e rischia di ingannare l’opinione pubblica”, lo dichiara il Vicesindaco di Palermo e assessore con delega al patrimonio e bilancio Brigida Alaimo parlando degli attacchi ricevuti dal ragioniere e segretario dopo la lettera inviata dal Palermo per ciò che riguarda i lavori del ‘Barbera’.

“Siamo consapevoli che l’ammodernamento dello stadio Renzo Barbera rappresenta un’opportunità importante per Palermo, con ricadute positive sotto il profilo economico, occupazionale e dell’immagine della città – aggiunge Alaimo -. Proprio per questo, è nell’interesse di tutti che il percorso venga portato avanti con serietà, trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, al fine di produrre atti regolari ed utili al raggiungimento del grande obiettivo cui tutti tendiamo, riconoscendo lo sforzo di Palermo FC che è pronta ad investire ingenti somme in città ed ha tutto il diritto di sottoscrivere una convenzione perfettamente in regola e produttiva di effetti”, ha concluso Alaimo.