Attacco aereo contro Hamas: Israele pronta a entrare a Gaza

La moschea nascondeva una cellula terroristica

2' DI LETTURA

Le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato di aver lanciato un attacco aereo su un complesso sotterraneo appartenente ad Hamas nella moschea di Al-Ansar, a Jenin, in Cisgiordania.

La moschea, secondo quanto reso noto dall’Idf, nascondeva una cellula terroristica che stava organizzando un attacco imminente. Al momento il bilancio è di un giovane morto e tre persone ferite, come riferisce la Mezzaluna Rossa palestinese. Registrate esplosioni anche sugli aeroporti di Damasco e Aleppo

Israele, cosa sappiamo

Il Pentagono, intanto, ha annunciato un rafforzamento della loro presenza militare in Medio Oriente a causa della “recente escalation da parte dell’Iran e delle sue forze affiliate” nella regione. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha detto che saranno schierati in tutta la regione “un sistema di difesa antimissile ad alta quota (THAAD) e diverse batterie di missili terra-aria Patriot” e altri mezzi militari sono stati collocati in uno stato di “pre-schieramento”. Ieri sono stati liberati due ostaggi americani.

Ieri l’arrivo dei primi aiuti

Poche ore di apertura poi subito la chiusura: dal valico di Rafah con Gaza per la prima volta, sono entrati i camion degli aiuti umanitari. Ma non le persone che restano intrappolate nella Striscia senza nessuna possibilità di uscita. Sono distanti circa 40 chilometri dal nord dell’enclave palestinese dove è sempre più vicino l’ingresso via terra dell’esercito israeliano.

Guerra, la prossima fase

Il portavoce militare ha detto che le truppe, sia quelle già in servizio sia i riservisti, stanno continuando i preparativi per la “prossima fase della guerra, inclusa l’operazione di terra”. In questi giorni – ha spiegato – sono stati “approvati i piani per le attività operative” e i soldati “sono schierati sul campo”.

E il capo di stato maggiore dell’esercito Heri Halevi è stato ancora più chiaro: “Entreremo a Gaza. Inizieremo una missione operativa e professionale per distruggere gli agenti di Hamas, le infrastrutture di Hamas”. “Entreremo e terremo in mente anche le immagini, le scene e i caduti dello Shabbat di due settimane fa”, ha aggiunto riferendosi ai massacri compiti nell’attacco di sabato 7 ottobre.