L'aggressore è un 34enne fermato dalla polizia

1' DI LETTURA

AUGUSTA – Un uomo di 34 anni ad Augusta (Siracusa) ha ferito con diversi colpi di arma da taglio un uomo di 56. L’aggressore è stato fermato dalla Polizia perchè indiziato di tentato omicidio. Un colpo ha quasi perforato un polmone della vittima, per la quale i medici si riservano la prognosi.

Il movente del gesto sarebbe riconducibile ad un credito di poche decine di euro vantato nei confronti della vittima. Il ferimento è avvenuto ieri mattina – ma è stato reso noto solamente stamane – nell’abitazione della vittima, nel complesso delle case popolari di contrada Scardina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato.

Il ferito, prima di essere accompagnato in ospedale, ha raccontato ai poliziotti che poco prima era stata aggredita da un uomo di corporatura robusta. Gli investigatori hanno poi accertato che la vittima, a seguito di una discussione avuta con l’aggressore, era stata spintonata, colpita al volto con calci e pugni e, una volta a terra, colpita diverse volte alla schiena con un’arma da taglio. L’aggressore si era poi allontanato repentinamente facendo perdere le proprie tracce. Il 34enne è stato bloccato nel pomeriggio in casa di un familiare dagli agenti, che hanno anche sequestrato l’arma utilizzata dal presunto aggressore. Il fermato è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna su disposizione del pm di turno in attesa di convalida del fermo.