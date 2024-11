Aumento delle rette di degenza sanitaria, plauso di Confindustria Sicilia

Vecchio: la norma frutto della collaborazione tra Regione, Ars e Confindustria Sicilia

PALERMO – “Plauso per la norma che ha aumentato del 7% le rette di degenza alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici”. Lo afferma Confindustria Sicilia.

“Da 20 anni non venivano adeguate le tariffe. Apprezzamento, dunque, al Presidente della Regione Renato Schifani che ha promosso la misura, e al Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e alla deputazione regionale che l’ha sostenuta nel voto all’Ars”, prosegue.

“La norma – dice il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio – è per noi un grande risultato ed è il frutto di un’intensa attività di collaborazione e confronto proficuo tra la Regione, l’Ars e Confindustria Sicilia.”

“Confindustria Sicilia ha attivato – aggiunge Francesco Ruggeri, presidente comparto socio sanitario di Confindustria Sicilia – un fertile percorso di dialogo e interlocuzione con la Regione e l’Ars nell’interesse dell’economia e delle imprese siciliane.”