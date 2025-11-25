Autisti del 118, la Seus sospende l’aggiudicazione del bando

Il presidente Castro: il reclutamento di nuovi soccorritori è fondamentale

PALERMO – Facendo seguito alla direttiva del 24 novembre a firma dell’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, la Seus ha scritto alla Temporary Spa “per comunicare la sospensione degli atti conseguenti all’aggiudicazione del bando per autisti-soccorritori del 118 siciliano”. E’ quanto rende noto la Seus con un comunicato.

“Abbiamo dato immediatamente seguito all’input dell’assessore – afferma il presidente Riccardo Castro – operando ancora una volta in perfetta sinergia così come già accaduto quando abbiamo ricevuto dalla Regione il nulla osta a ricorrere al bando per la selezione e somministrazione interinale di soccorritori per sopperire alla carenza di personale. La relativa gara è stata gestita dalla Cuc della Regione Siciliana e la valutazione delle offerte pervenute è stata quindi effettuata da una Commissione esterna alla Seus”.

“Così come disposto dall’assessore Faraoni – aggiunge Castro – attenderemo che l’Anac si pronunci sulla procedura di aggiudicazione della gara. L’auspicio è che il responso giunga prima possibile, poiché il reclutamento di nuovi soccorritori è fondamentale per continuare a garantire i migliori standard qualitativi del servizio di emergenza-urgenza 118 siciliano. Il bando per questo reclutamento interinale – conclude Castro – infatti, è stato concepito nell’attesa del via libera da parte della Regione alla possibilità di indire un concorso per assunzioni a tempo indeterminato, considerando che con il passare degli anni il numero dei soccorritori in forza alla Seus è diminuito notevolmente”.