 Auto esce fuori strada nel Barese, morto un bimbo di 5 mesi
Auto esce fuori strada nel Barese, morto un bimbo di 5 mesi

La mamma che era alla guida è rimasta ferita
LA TRAGEDIA
di
BARI – Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dalla madre che avrebbe perso il controllo del mezzo per schivare un animale.

Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è morto nella notte. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

